Même si l'Algérie reçoit d'ici fin juillet 5 ou 6 millions de doses de vaccin anti-Covid-19, le pays restera toujours très loin du compte. Devant vacciner au moins 70% de sa population, soit une vingtaine de millions de personnes, pour s'assurer une immunité, l'Algérie ne pourra pas atteindre ce taux avec l'ensemble des livraisons annoncées pour l'été. De ce fait, il ne lui reste qu'une seule solution pour éviter la propagation du virus: maintenir les mesures de prévention, imposées depuis le début de la pandémie, et penser, peut-être même, à augmenter la vigilance, après la décision de l'ouverture partielle des frontières. Mais à voir le laisser-aller qui règne, ce n'est pas gagné d'avance. En effet, la hausse des contaminations enregistrées ces derniers jours n'est qu'une conséquence de la proximité qui a régné durant les deux jours de l'Aïd, célébré, faut-il le rappeler, le 12 mai dernier. Est-ce, également ce à quoi, il faut s'attendre donc, une fois la campagne électorale pour les législatives terminée? Heureusement que cette campagne n'a pas emballé grand monde et que les salles de meeting ont toujours été clairsemées, ce qui a permis de respecter la distanciation.

Mais dans certaines rencontres de proximité, les débats, étant houleux et captivants, la contiguïté a été au rendez-vous sans que les citoyens ne se soucient vraiment des mesures de prévention. Avec la présence d'une multitude de variants du coronavirus en Algérie, dont certains sont très préoccupants en raison de leur grande contagiosité et létalité, le risque d'une troisième vague n'est pas à écarter. C'est d'ailleurs, la raison qui pousse de nombreux experts et professionnels de la santé à tirer la sonnette d'alarme.

Ces derniers réitèrent leur appel aux citoyens sur la nécessité de respecter les gestes barrières anti-Covid et interpellent les pouvoirs publics sur l'importance d'accélérer la vaccination. Ils ne manquent pas aussi d'alerter sur les dangers avec la réouverture des frontières, même partiellement, invitant les passagers qui débarquent en Algérie au respect scrupuleux du protocole sanitaire en raison d'un risque d'importation de variants. Car selon plusieurs spécialistes, une PCR négative ne signifie nullement que le détenteur de ce test n'a pas attrapé la Covid-19 le lendemain. En fait, ce qui importe, c'est de s'en sortir avec un minimum de dégâts possibles de cette pandémie. Ce que l'Algérie a réussi à faire jusqu'à présent puisque du point de vue épidémiologique, le pays est l'un de ceux privilégiés par rapport à ses voisins et son bilan est nettement moins important que dans ces pays. Il faut donc préserver cet acquis jusqu'à ce que la vaccination se généralise. Et l'attente n'est pas très longue.

Le plus dur est passé. L'Algérien qui a supporté le confinement pendant des mois, peut sacrifier encore un été pour préserver sa vie et celle des siens. Car, il ne reste que 90 jours pour que le cauchemar du coronavirus se termine! Dans trois mois, l'usine Saidal de Constantine sera opérationnelle et de grandes quantités du vaccin russe Spoutnik V seront produites. À ce moment-là, la vaccination atteindra sa vitesse de croisière et l'Algérie pourra enfin aboutir à une immunité collective. La page de la Covid-19 pourra alors être tournée.