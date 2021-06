Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l'évaluation des préparatifs des élections législatives, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi 8 juin 2021, une réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l'évaluation des préparatifs des élections législatives du 12 juin 2021», a précisé le communiqué. Après avoir écouté les interventions des membres du Haut Conseil de Sécurité, le président de la République a «donné des instructions au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et aux responsables des corps de sécurité pour la sécurisation de l'opération électorale, notamment des bureaux de vote, conformément aux dispositions de la loi régissant et encadrant les élections qui garantit à l'électeur la liberté de vote et criminalise toute atteinte à l'exercice de ce droit consacré par la Constitution», a ajouté la même source.

En somme, il est exigé une coordination entre tous les services de sécurité à même de sécuriser de manière globale les centres et bureaux de vote, à travers les différentes régions du pays, ainsi que les bureaux mobiles dans les régions éloignées, afin d'assurer la réussite du scrutin. Soulignant l'importance de ce rendez-vous électoral majeur, le président Tebboune a affirmé que «toutes les garanties constitutionnelles, juridiques et réglementaires sont à même de protéger la volonté populaire et la régularité de l'opération électorale, en concrétisation des dispositions des articles 7 et 8 de la Constitution», a conclu le communiqué. C'est la deuxième réunion du Haut Conseil de Sécurité à aborder les élections législatives. Preuve de l'importance accordée à ces élections. Lors de la dernière réunion du HCS, le président Tebboune avait affiché sa satisfaction quant aux «efforts consentis par les institutions de l'Etat pour assurer le déroulement du rendez-vous électoral dans de bonnes conditions.» le chef de l'Etat n'a de cesse de réitérer l' «enjeu vital» des élections que relèvera «le peuple avec sa volonté libre et souveraine pour l'édification d'institutions fortes et crédibles». Dans son intervention, à l'occasion des festivités marquant la célébration de la Journée mondiale du travail, le chef de l'Etat a assuré de «la réunion de toutes les conditions garantissant la régularité et la transparence de cette échéance nationale importante, en sus de la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir dans un climat de tranquillité et de confiance en l'avenir». Aussi a-t-il appelé le peuple algérien à choisir ses élus, femmes et hommes, «parmi ceux qui sont dignes de confiance, compétents et parfaitement au fait des affaires publiques, afin de porter haut la voix de la démocratie et de la citoyenneté pour le changement avec la volonté souveraine du vaillant peuple algérien».