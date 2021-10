Interrogé, en marge de la cérémonie d'installation du Conseil national des statistiques, Sami Agli, le patron des patrons, a bien daigné nous livrer, à chaud, ses impressions au sujet de ce nouvel outil, dans le secteur des statistiques. «C'est un outil très important, surtout dans la qualité de l'information sur laquelle on peut se baser pour lancer des études et autres. C'était très attendu. Nous devons saluer cette initiative. Il faut se mobiliser pour accompagner ces efforts et pour réussir le lancement et l'installation de cet instrument. Nous sommes partie prenante de ce Conseil, où nous sommes représentés et nous espérons, surtout, y apporter notre contribution... Pour nous, c'est un plus qui peut nous renseigner sur les indicateurs, nous apporter des informations fiables nous permettant de lancer des études de marché, savoir et comprendre qui fait quoi et comment... à travers toutes les régions du pays, concernant tous les axes d'activités, dont la production, l'industrie, le commerce, etc.»