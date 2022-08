Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salawatchi a insisté hier à Beni K'sila, dans la wilaya de Béjaïa, sur la nécessité de développer l'aquaculture pour permettre aux consommateurs une alimentation variée et peu coûteuse en cette denrée alimentaire. Pour ce faire, le ministre a ordonné aux responsables locaux de redonner leur vocation initiale à ces structures, à savoir celle de l'activité de pêche et non de plaisance. Au port de Beni K'sila, dont le début des travaux remonte à une quinzaine d'années, le ministre a instruit le directeur des travaux publics de la wilaya de faire reprendre les travaux et d'achever cette structure dans les plus brefs délais afin de la remettre aux professionnels de la pêche. Une recommandation faite la veille lors de sa une visite de travail et d'inspection dans les deux villes côtières de Tigzirt et Azeffoun dans la wilaya de Tizi Ouzou ou il a donné des directives afin de revoir la manière dont sont gérés ces derniers. Le ministre a déploré la présence en nombre élevé de navires de plaisance alors que ces ports sont dédiés aux bateaux de pêche. Le ministre a donné des directives pour que, dorénavant, la priorité soit accordée aux pêcheurs au niveau de ces ports. Il faudrait que tous les moyens dont ont besoin les pêcheurs soient mis à leur disposition afin de leur permettre un meilleur cadre de travail et, du coup, augmenter le rendement. Sofiane Hichem Salaouatchi a indiqué qu'il faudrait se diriger vers la décentralisation dans la gestion du secteur de la pêche. Le ministre a donné des instructions fermes pour que tous les navires qui n'ont pas d'autorisation pour accoster au niveau des ports de Tigzirt et Azeffoun «quittent les lieux». Ceux qui ont des autorisations sont protégés par la loi, il n'y a aucun problème les concernant, a ajouté le même responsable. Le ministre a déclaré en outre que ces ports devraient être mis à la disposition des pêcheurs et des métiers de la pêche. «On ne peut pas sacrifier la production et la pêche au profit de la plaisance», a ajouté le même ministre. Ce dernier a indiqué qu'il faudrait revoir de fond en comble la gestion et l'aménagement de ces ports. «Un maximum de navires de pêche dans les ports, c'est ce que je vous demande», a affirmé le ministre. Ce dernier a souligné que l'objectif de son ministère et d'accroitre la production halieutique. Sur ce dernier point, le représentant du gouvernement a indiqué, à partir de Beni k'sila, que la mise en service de l'ensemble des fermes aquatiques permettra une production locale de quelque 1500 tonnes de daurades. À Béjaïa, il existe une quinzaine de fermes aquatiques mais seules trois d'entre elles sont opérationnelles. En visitant cinq d'entre elles, Hichem Sofiane Salaouatchi a souligné l'importante de leur mise en service mettant en exergue tout l'apport qu'elles peuvent induire véritablement sur l'offre, en matière de poissons au niveau de la wilaya de Béjaïa et un peu partout dans le pays. Le ministre s'est, par ailleurs, félicité de l'initiative prise par les autorités de la wilaya concernant l'évacuation de toutes les embarcations vieillissantes et inutiles stationnées aux ports de pêche. Autant d'espaces qui ont été libérés au profit des professionnels de la pêche, ce qui contribuera à coup sûr à la dynamique du développement de la pêche et à l'augmentation des productions halieutiques.