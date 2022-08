Dans le cadre des préparatifs de la rentrée universitaire prévue le 4 septembre prochain, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a effectué, samedi dernier, une visite de travail à la wilaya d'Annaba.

Une visite marquée par l'inauguration de l'Ecole nationale supérieure des technologies et d'ingénierie (Ensti). Implantée au pôle universitaire de Sidi Amar et d'une capacité de 2000 places pédagogiques, la nouvelle infrastructure est une fusion entre l'Ecole nationale supérieure des mines et minéraux et l'Ecole supérieure des technologies industrielles. Elle est destinée à la formation des compétences en la matière. Abdelbaki Bouziane a expliqué que la création de l'Ensti «fait suite à la forte demande en la matière exprimée par les entreprises économiques» ajoutant que « la relance de ce type de formation s'inscrit aussi dans le cadre d'une nouvelle vision de l'université basée sur la formation d'ingénieurs entrepreneurs, créateurs de richesses, contrairement au mode de formation précédent». C'est pourquoi le premier responsable du secteur a insisté sur la relance du cursus de formation dans les études d'ingénierie au titre de la saison universitaire 2022-2023 pour «s'adapter aux exigences des entreprises économiques». Qualifié de haute qualité, le nouveau pôle universitaire compte 45 salles de cours et de travaux dirigés, 14 laboratoires, deux amphithéâtres et une bibliothèque. Sur place, le ministre a insisté sur la mise en valeur des «spécialités ouvertes avec les exigences de l'environnement socio-économique pour concrétiser sur le terrain la nouvelle vision du secteur». Aussi, a-t-il exhorté les responsables concernés à donner plus d'importance à l'ouverture de spécialités de formation dans le secteur des mines.

Dans ce contexte, le ministre a rappelé que le développement du secteur minier «fait partie des réformes stratégiques de l'État et l'université doit satisfaire et garantir les besoins de l'État en matière de formation dans ce secteur» soulignant «l'importance de conclure des conventions de partenariat entre l'université et le ministère de l'Energie et des Mines». Outre l'Ensti, Abdelbaki Benziane a inauguré au campus universitaire d'El Bouni, 5000 places pédagogiques dédiées à la faculté des lettres et des sciences de langues.

De nouvelles infrastructures devant renforcer les capacités d'accueil de l'université à Annaba. Rappelant que l'objectif de sa visite est de «s'enquérir des préparatifs en prévision de la nouvelle rentrée universitaire», le ministre a donné le feu vert pour l'exploitation des nouvelles infrastructures universitaires et le coup d'envoi pour l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022/2023. En marge de sa visite, le ministre a eu une séance de travail avec les cadres locaux de son secteur.