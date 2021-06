L'Expression: Une semaine après le début de la campagne électorale quelle est votre appréciation?

Bouraï Karim: Une semaine après le début de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin 2021, nous sommes relativement satisfaits des premières sorties que notre équipe candidate a fait et qui ne sont basées que sur un travail de proximité auprès des citoyens et les associations du mouvement civil ainsi que les personnalités influentes dans la wilaya sans oublier les travailleurs rencontrés dans les entreprises. La campagne se poursuivra avec des conférences débat et meetings ainsi que des sorties médiatiques et une campagne d'affichage qui touchera toute la wilaya. La campagne est presque froide sur le terrain et chaude sur les réseaux sociaux car beaucoup de conditions ne sont pas réunies pour mener une campagne au sens propre du terme.

Les crises sanitaire et politique seraient-elles à l'origine de cette réticence?

Pour la crise sanitaire, il est clair que c'est difficile de tenir des meetings ou même des rencontres et il faut à chaque fois veiller sur le respect des mesures sanitaires, chose qu'on essaye toujours de faire même si elle exige plus de moyens et de temps. Et du côté de la crise politique, le Hirak, dont je respecte les positions tourne le dos à ces joutes et essaye d'influencer dans le sens du boycott. Je dis bien le Hirak et non pas toute la population. Je suis persuadé que le taux de participation aux législatives sera plus important.

Quelles sont les motivations qui vous ont incité à vous présenter à ce scrutin?

Ce n'est qu'une suite logique de mes positions et mes convictions politiques dont la lutte pour un Etat de droit dans la construction d'une Algérie nouvelle, une Algérie aux espoirs de la population d'un changement radical et pacifique dans la légalité et la graduation. Je ne suis pas seulement un candidat, mais un militant politique et le scrutin n'est qu'une étape et un moyen du parcours d'un militant, j'ai la conviction que ce scrutin est important pour le pays et précisément pour notre wilaya partie prenante d'une Kabylie bastion de toutes les luttes démocratiques. Réhabiliter la politique et le politique, la moralisation de l'action politique, ne pas laisser place aux opportunistes et étrangers de la politique, la politique de la chaise vide n'avait abouti qu'à l'amplification de la crise. Aujourd'hui, il est temps que la responsabilité politique revienne aux politiciens. Garder l'unité nationale tout en optant pour un nouveau système politique et économique en faisant barrage au système central d'une part et faire barrage aux différents mouvements séparatistes d'autre part, sont d'au-tres motivations à côté de la ghettoïsation dans la wilaya de Béjaïa qui fait face à l'embargo politique imposé sur la Kabylie par des politiques extrémistes.

Que proposez-vous de concret pour convaincre la population?

Le concret est d'être toujours auprès du citoyen, d'être sincère, simple, franc et direct loin de toute philosophie politique, à savoir accompagner les citoyens dans leurs doléances, promulguer des lois qui touchent à l'amélioration de la réalité du quotidien des citoyens, contribuer en tant que député avec l'administration locale et les élus à régler les problèmes des citoyens, des entreprises, des commerçants, des artistes, de la fiscalité et parafiscalité... Aujourd'hui, la wilaya de Béjaïa a besoin d'un plan d'urgence. Il sera un cheval de bataille d'où mon slogan de notre campagne «pour la réhabilitation de la ville de l'histoire et de la civilisation». Béjaïa a besoin de nouvelles enveloppes financières pour récupérer le retard d'enveloppe de logement, de l'investissement, des zones d'activité et industrielle, d'infrastructures sportives de base, le projet du CAC, le CHU, le stade omnisports, le PNGouraya, dilapidation du patrimoine foncier, les zones rurales et montagneuses massacrées, nos villages désertés.... Tout cela est notre cheval de bataille.



Avez-vous un message à passer à ceux et celles qui s'opposent au vote du 12 juin?

Ceux qui s'opposent au scrutin d'une manière active sont dans le Hirak, auprès des partis politiques qui ont boycotté. Moi, je partage beaucoup de revendications du Hirak, mais je ne suis pas un hirakiste, je suis un militant politique. J'ai toujours lutté pour une Nouvelle Algérie comme l'espéraient les hommes du 1er Novembre et du congrès de la Soummam. Je rappelle que l'acte de vote est un droit et un devoir. Tout un chacun doit respecter les positions des uns et des autres, car c'est à partir de là que l'Etat de droit se construit et la culture de la démocratie s'installe, c'est cela qui pourra promouvoir la démocratie et le pacifisme dans notre pays et notre wilaya. Alors nous devons nous accepter et nous devons débattre, mais surtout garder nos acquis démocratiques et attention à la démagogie, le populisme et la violence.

Enfin, quelle est votre stratégie de campagne dans une conjoncture pareille?

Dans une conjoncture pareille, faite d'une crise politique et de grande manipulation interne et externe, notre stratégie est d'abord pour l'émancipation de la politique et de la liberté d'expression, pour que la culture de la démocratie reprenne place dans le terrain politique. Notre stratégie s'appuie sur la moralisation de l'action politique, mais aussi pour l'émancipation du politique. Elle ne consiste pas juste à appeler les citoyens à voter pour nous, mais aussi à militer dignement dans le respect au cours des meetings et conférences, mais surtout aussi dans l'utilisation de la technologie pour la campagne (réseaux sociaux, déclarations médiatiques....). Le travail de proximité est important, car nous devons sensibiliser les citoyens d'une manière très proche sur les enjeux politiques au niveau national, mais surtout aussi au niveau régional.