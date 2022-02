L'Expression: Quel bilan faites-vous des deux derniers exercices de la nouvelle gouvernance?

Redouane Khelif: l'Etat a choisi, par consensus, de répondre aux attentes du peuple et du Hirak, en opérant un changement, surtout pour les jeunes. La stratégie à été basée sur un acheminement constitutionnel réglementé pour éviter tout dérapage dans un scénario de transition.

L'élection présidentielle a permis, comme premier point de stabilité, de passer aux autres étapes électorales. Le renouvellement des institutions a constitué une garantie pour la préservation des droits et des libertés des citoyens. Nous pouvons aujourd'hui, aborder les réformes économiques.

Cela étant, l'année 2022 dédiée essentiellement à l'économie, avec des challenges importants, se profile dans une configuration géopolitique en perpétuelle transformation, engendrée par le repositionnement des puissances mondiales, notamment en Afrique, où l'Algérie se trouve au centre de toutes les convoitises qui visent à manipuler l'opinion publique et à déstabiliser l'ordre intérieur et, surtout, briser le lien entre le peuple et les institutions de l'Etat, dont l'Armée nationale populaire.



Que pensez-vous des préparatifs et des dispositions prises par le gouvernement pour le mois de Ramadhan et la saison estivale, à l'ombre de la pandémie de coronavirus?

Cela entre dans le cadre des défis relevés et nécessite une mobilisation de toutes les forces vives de la nation, entre autres opérateurs économiques, institutions, collectivités locales, et la diaspora algérienne à l'étranger. Il est important de préciser qu'au-delà de la portée économique de ces défis, les objectifs à atteindre sont d'ordre social, dans la mesure où ils visent l'amélioration du pouvoir d'achat, la préservation des emplois, la création de richesse et l'incitation à l'investissement.

Ce sont des actions qui pourraient, dans un premier temps, avoir des résultats dans les prochains mois, de façon à redonner l'espoir aux citoyens et installer à moyen terme les mécanismes nécessaires afin d'acter un changement notable. C'est dans cette optique que les préparatifs pour le mois sacré et pour la période estivale représentent en plus d'indicateurs de l'avancement, des tests fiables afin de déterminer les politiques publiques adéquates pour la conjoncture actuelle.



Nous assistons, sur le terrain, à une espèce de résistance de la part de certains cercles qui refusent le changement. Pensez-vous que cela pourrait être encore un frein à l'accomplissement des réformes engagées?

C'est justement dans l'objectif d'éradiquer ces obstacles, découlant de lois qui ont freiné et engendré une situation d'absence de textes d'application, que les réformes politiques, notamment législatives ont été opérées. La lutte conte la bureaucratie et la corruption se renforce pour venir à bout de ces pratiques et de cette mentalité installée depuis des décennies. Cependant, il existe toujours des résidus qui ne peuvent être éradiqués qu'à travers une conscience collective et une grande volonté politique qu'on ressent aujourd'hui. Ceci étant, je pense que les choses se mettent en place progressivement, pour atteindre, dans les prochaines années, une stabilité économique et sociale.

Sur la scène politique, on constate un recul clair de l'activité partisane, entre les rendez-vous électoraux. Comment interprétez-vous ce phénomène?

Effectivement, l'activité partisane est en berne, aujourd'hui, car le changement effectué n'a pas touché en profondeur le tissu politique. Au Fnjs, nous avons proposé juste après l'élection présidentielle de procéder à l'assainissement du tissu politique, avant d'entamer les élections législatives. Mais au sein de la classe politique, force est de constater que l'on prêche toujours l'opportunisme et l'intérêt individuel, au détriment de l'intérêt général.

J'estime que les partis politiques doivent revoir leur fonctionnement et travailler sur l'attractivité du parti, notamment envers les jeunes et l'élite, pour être à la hauteur des défis qui s'imposent au pays actuellement. Il faut également constituer un front interne solide et apte à faire barrage aux menaces externes. Il est important, aujourd'hui de ne pas se cacher derrière les échecs et d'admettre ses erreurs, pour avancer.