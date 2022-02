L'Expression: quelle lecture faites-vous de la nature des préparatifs pour le mois de Ramadhan, annoncés par le gouvernement?

Hacène Menouar: En tant qu'association consumériste, notre démarche n'est pas de créer de l'affolement ou de l'inquiétude chez le consommateur, mais on est forcé d'admettre que pour l'heure, rien ne peut présager que, les Algériens vont passer un meilleur mois de Ramadhan que celui des années précédentes. Le problème est que les produits de large consommation ne sont toujours pas régulés, à l'image de la pomme de terre. La moindre perturbation atmosphérique a des effets spéculatifs. On constate que les prix demeurent injustifiés. L'inquiétude des consommateurs est légitime, d'autant plus que notre appréhension réside dans le fait que les pouvoirs publics s'y prennent avec beaucoup de retard. Nous considérons que les préparatifs doivent commencer à la fin du mois de Ramadhan de l'année précédente. C'est d'ailleurs ce que l'association propose chaque année aux autorités concernées.

Quels sont les axes de préparation qui vous paraissent importants à développer, pour aboutir à une meilleure maîtrise du marché?

Hormis la mobilisation de tous les secteurs impliqués dans la préparation de ce mois de grande consommation anarchique, il est impératif de préparer le consommateur à ces changements. Il est temps de revoir tout le mode de consommation, d'autant plus qu'il ne faut pas faire tant de discours afin de préparer le mois sacré, qui devrait être organisé en silence et dans le respect du principe de l'abstinence et la réduction de la consommation, et non pas le contraire. C'est dans cette optique qu'il faut préparer les citoyens à consommer moins et surtout à être solidaires. Les Algériens ont besoin d'entendre ces discours, d'autant plus que la situation économique est dans le besoin de mobilisation, afin de réduire les coûts de la consommation.

Quels sont les outils qui vous semblent les plus efficaces pour aborder cette approche?

Devant une surconsommation, il faut une forte sensibilisation à tous les niveaux et sur tout le territoire national, notamment sur le problème épineux du gaspillage qui affecte la consommation et l'économie du pays à hauteur de 30%, voire plus, durant le mois de Ramadhan, et ce, autant en produits alimentaires qu'en énergie. Donc, c'est également l'opportunité pour revoir le mode de consommation en Algérie. Il faut sortir de cet effet de conditionnement où les productions augmentent, parce que la consommation s'envole, comme cela est le cas pour le pain ou les boissons. Car il s' agit également d'un jeûne de santé, en plus de l'aspect religieux. L'implication de tous les acteurs de la société est requise, afin de provoquer le changement. On a besoin d'une cohésion nationale qui devrait s'articuler autour de la situation de crise qui affecte le pays et qui nécessite une réelle prise de conscience, un élan de patriotisme et de la solidarité pour rationaliser la consommation et porter le pays en cette période difficile. Il est clair que cette mobilisation commencerait par des changements profonds dans le comportement des consommateurs.

Un dernier mot?

Les consommateurs doivent être beaucoup plus responsables dans leur consommation, notamment pour cette année difficile. On doit arrêter de se lamenter sur notre sort et trouver les solutions adéquates afin de changer cet ordre des choses cela dit passer impérativement par le consommateur.

Dans ce sens, il s'agit de rationaliser nos dépenses, prioriser la consommation, afin d'éviter le superflu, dans ce sens, il faut éviter de consommer des produits nocifs à notre santé et coûteux pour notre économie, alors qu'il faut s'orienter vers la consommation des produits locaux de base, pas chers, bénéfiques pour notre santé, car le problème est, certes économique, mais il est également de santé publique.