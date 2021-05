S'exprimant, lors d'un meeting de campagne à Bouira, le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a déclaré que «tout changement provient du peuple» et de souligner que «les mentalités doivent changer pour pouvoir progresser et développer le pays». Le président du Front El Moustakbal a appelé, en outre, les Algériens à «s'unir, afin de sortir l'Algérie de la crise et lutter contre tous les fléaux qui rongent la vie sociale et politique depuis plus de 20 ans», mettant l'accent sur l'importance des prochaines législatives.

Il a soutenu, à ce propos, que la mise en place du prochain Parlement «constitue une étape cruciale pour l'avenir du pays», ajoutant que «le choix des élus doit se faire sur la base des compétences, afin qu'ils puissent relever le défi d'établir des lois et de surveiller l'appareil exécutif». Par ailleurs, Abdelaziz Belaid a appelé les citoyens à mépriser tout acte de violence ou actions antidémocratiques, afin de préserver la stabilité du pays, dénonçant, à ce propos, «les campagnes menées depuis l'étranger par certaines personnes, pour tenter de diviser les rangs et semer la fitna». Il a souligné, à cet égard, que «l'Algérie est unie, et personne ne pourra

la déstabiliser.