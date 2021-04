Vigilance! L'inquiétude commence à gagner les spécialistes de la santé. Ils sont de plus en plus nombreux à alerter contre la recrudescence de l'épidémie de coronavirus en Algérie. «Après les premiers frémissements du début du mois en cours, la tendance haussière se confirme de jour en jour», assure un médecin spécialiste exerçant au CHU Issad Hassani de Beni Messous, à Alger. Chose que confirment plusieurs autres médecins exerçant au niveau de la capitale, où l'épidémie semble s'être le plus réveillée. Selon eux, les services Covid-19 des hôpitaux sont en train de vite se remplir. Certains sont déjà «full»! À l'image de cet EPH de la banlieue algéroise où un médecin, y exerçant, a dû être transféré au niveau d'un autre établissement sanitaire, faute de places. C'est presque le même constat partout. Très suivis sur les réseaux sociaux, le professeur Salim Benkhedda du CHU Mustapha Pacha à Alger, a tiré la sonnette d'alarme. «Les lits de réanimation seront bientôt saturés. Mes amis vigilances et mesures préventives! Baraka Allahou fikoum (qu'Allah vous bénisse, Ndlr)», a-t-il écrit sur sa page Facebook. Un message vite devenu «viral» mais qui ne semble pas avoir provoqué de déclic chez les Algériens. Tout comme les dernières sorties de médecins, membres du Comité scientifique ou même responsables au ministère de la Santé. Ils ont tous appelés au retour des gestes barrières afin d'éviter la fatidique troisième vague. Leurs sorties ont, elles également, fait le «buzz» sur la Toile sans «influencer» le comportement des citoyens. Le masque est toujours porté disparu, tout comme la distanciation sociale au niveau des endroits à grandes affluences. Les accolades et les bises sont mêmes de retour. Faute de réels contrôles, les commerçants n'appliquent plus le protocole sanitaire. La disparition des bouteilles de gels hydroalcooliques au niveau es grandes surfaces est le meilleur exemple de ce laisser-aller! De l'avis de tous les experts, la situation peut vite nous échapper! «La troisième vague n'est encore pas là, mais elle risque d'arriver très vite. Il est encore temps de l'éviter», soutiennent ces médecins. Ils demandent donc aux autorités de siffler la fin de la récréation. Cela par le retour des contrôles et surtout des sanctions! Depuis lundi dernier, les services de sécurité sont en train de faire preuve d'un peu plus de «sévérité» en ce qui concerne le respect du couvre-feu sanitaire.

Les rondes dans les quartiers, observées par les policiers demandant aux citoyens de rentrer chez eux, ont repris. La pédagogie est de mise, toutefois, certains se sont fait sanctionner pour avoir dépassé très largement les «limites tolérées». Ces scènes qui nous replongent dans les jours les plus sombres de la Covid-19 ont cependant une portée limitée. Car, les autorités sont devant un véritable dilemme, celui du Ramadhan. On est en plein mois sacré, les finances des foyers sont au rouge et les nerfs chauffés à vif. Les Algériens ont besoin de respirer. Les sorties nocturnes demeurent leur seule soupape.

Les empêcher de sortir où les verbaliser pour non -respect du couvre-feu, serait très mal apprécié par la société. En même temps, le virus, lui, ne prend pas «congé». Il continue à circuler de façon exponentielle. Au rythme actuel, les choses risquent d'être compliquées d'ici l'Aïd El Adha. Que faire alors? Plus que le respect du confinement à domicile, le personnel de la santé plaide pour un renforcement des contrôles sur les lieux publics. Cela notamment au niveau des marchés ou grandes surfaces, très fréquentés durant ce mois sacré. Ils insistent aussi sur les opérations de grandes fermetures ou la chasse aux personnes «non masquées».

Des descentes surprises, des barrages pour les «bavettes» ou toutes autres «méthodes» non conventionnelles qui ont été très efficaces lors des deux premières vagues. Choquer pour mettre les citoyens devant leurs responsabilités...