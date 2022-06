Le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, a profité de son passage à Aïn Témouchent pour saluer «la position du FFS de répondre favorablement à la main tendue du président Tebboune». Cette déclaration a été faite lors des travaux de la session ordinaire élargie du conseil de wilaya de son parti. Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de sa formation, le patron du RND a déclaré que «grâce à sa conscience politique, le FFS a toujours joué le rôle de rempart contre toutes tentatives de séparation de la Kabylie de l' Algérie...», a-t-il souligné. Il a rappelé dans la foulée la position de Hocine Ait Ahmed en faveur de «la souveraineté nationale», lors de la guerre des Sables en octobre 1963, qui, selon lui «avait arrêté les affrontements à l'intérieur pour faire face au conflit frontalier avec le Maroc». «Nous disons au FFS, qui n'est ni notre allié,ni notre ennemi, tu as bien fait de répondre à l'invitation du chef de l' Etat», a-t-il déclaré. Le SG du RND nie l'existence d'une quelconque crise politique. «Il n' y a pas de crise politique ni de crise institutionnelle, ni encore de crise constitutionnelle en Algérie», a-t-il encore affirmé. «Aujourd'hui il y a d'autres grands défis à relever après l'achèvement de la construction institutionnelle». Il n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'initiative du président Tebboune. Il a réitéré que «son parti salue cette initiative de la main tendue à tous, y compris les partis d'opposition».

Il s'agit, d'après l'orateur, «de lancer d'abord l'initiative de resserrement des rangs» (lam echaml), avant de passer au volet des réformes économiques». «Nous, au RND, nous l'avons accueilli très favorablement», a-t-il indiqué. «Si certains opposants se laissent facilement instrumentaliser par des parties étrangères hostiles à l' Algérie, en revanche d'autres opposants à l'image du FFS sont restés constamment crédibles et ne se sont jamais laissés prendre dans leur pièges». Il a soutenu en outre que «sa formation milite pour la construction d' un front interne fort et le rassemblement des rangs». Il a ajouté, selon le compte rendu de l' Agence officielle(APS), que «l'Algérie ne vit pas de crise politique dans ses institutions car, un président de la République a été choisi par des élections libres, démocratiques et honnêtes, suivies d'une réforme politique entamée par l'amendement de la Constitution, puis par la réélection des institutions de l'Etat, notamment les assemblées élues, jusqu'à une nouvelle vision de la gestion du pays». «Nous avons parcouru un long chemin et, aujourd'hui, nous disons que l'Algérie est sur la bonne voie pour se lancer dans la construction d'une économie, une cohésion nationale et un front intérieur», a -t-il ajouté. Il a estimé lors de cette rencontre avec les militants et élus qu' «il est nécessaire de se retrousser les manches pour réaliser un véritable essor économique, processus dans lequel les élus ont un grand rôle à jouer en contribuant et en relevant le défi de mettre en place une économie locale génératrice de richesse et créatrice d'emplois». Par ailleurs, des membres du bureau politique, de conseillers du chef du parti, ont de leur côté supervisé des rencontres de restructuration du parti, à travers différentes wilayas. Dans ce contexte, Nouara Hafsi s'est déplacée à Tipaza, dans le cadre de l'application de l'instruction du secrétaire général relative à l'achèvement de l'opération de structuration des organes locaux du parti, tandis que Nordine Tarbak, conseiller du SG est allé à Skikda. Enfin, il a soutenu que «l' Algérie dispose assez de compétences et de ressources pour sortir de zones de turbulence».