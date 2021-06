Candidate sur la liste Laalem (drapeau) Mme Abbas, sait que le challenge est difficile mais elle n'abdique pas pour autant.

Déterminée, convaincue par la démarche, elle appelle le citoyen à se rendre aux urnes pour donner corps à la dynamique de changement désormais perceptible.

L'expression: C'est votre première participation à des élections législatives, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans cette bataille électorale?

Loudjeyne Abbas: J'ai toujours été animée par un sentiment profond de patriotisme envers mon pays.

La nouvelle loi électorale a largement ouvert la porte aux jeunes afin de leur permettre de s'imposer sur le champ politique et l'investir de manière à porter leurs aspirations aux décideurs et pourquoi pas faire partie du centre de décision, et agir sur la politique du pays par le biais de leur présence dans les instances élues. Ce qui m'a encouragé à me porter candidate et à briguer, en tant que jeune, un mandat législatif pour contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle.

Quelle a été la thématique principale de votre campagne électorale?

La principale thématique de ma campagne électorale est celle relative à expliquer aux électrices et aux électeurs le rôle principal du député et de, aussi, leur présenter ma vision qui consiste à leur faire changer l'image stéréotypée qu'ils ont des élus et par la même donner leur pleine mesure aux prérogatives du député qui ne doit plus, comme ce fut le cas dans un passé récent, se contenter de voter les lois qui lui sont présentées par l'Exécutif.

Je pense qu'il est primordial, pour l'élu national, de s'impliquer davantage en investissant sur le terrain; de faire un travail de proximité et d'être constamment à l'écoute et auprès du citoyen,; afin d'enregistrer ses préoccupations et doléances, les transmettre aux autorités compétentes et aussi orienter le citoyen vers les structures à même de répondre à ses questionnements. Il s'agit là d'un travail de proximité et d'accompagnement. Le citoyen sera, ainsi, directement ou indirectement associé à l'édification du pays en essayant de trouver des solutions à ces problèmes qui font partie d'un tout.

Au cas où vous serez élue, quel sera le chantier principal et urgent auquel vous allez vous attaquer à l'APN?

Le chantier principal auquel je vais accorder la priorité a trait à tout ce qui concerne la jeunesse et son épanouissement à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Partant du fait que je fais partie des jeunes candidats, âgés de moins de 40 ans, je compte me mettre à leur disposition et à être leur porte-parole au sein de l'Assemblée populaire nationale et à soulever leurs doléances relatives à:

-l'emploi;

-la déperdition scolaire;

-l'insertion socio-professionnelle des jeunes ayant des précédents judiciaires;

-veiller à l'application de textes de lois relatifs à la jeunesse et à la femme, adoptés par le passé et qui sont restés lettre morte et amender ceux qui ont besoin d'être revus;

-la création de permanences dotées de registres de doléances qui serviront de base d'action de l'élu afin d'interpeller l'Exécutif;

-faire des propositions de textes de lois à même d'assurer un équilibre social et améliorer le niveau des citoyens en général et des jeunes en particulier en matière de logements; de scolarité et de répartition équitable des richesses du pays;

- veiller au respect du principe d'équité et d'équilibre régional afin de stabiliser les populations et mettre fin à l'exode rural.

D'aucuns redoutent un raz-de-marée islamiste à cette élection. Vous avez cette appréhension?

Je n'ai aucune appréhension concernant l'éventualité d'un raz-de-marée des islamistes. Je crois fermement en la démocratie. Si telle est la volonté du peuple, je la respecterai du moment que la loi électorale l'a légitimée et que le peuple aura fait son choix



Que diriez-vous aux électeurs, surtout ceux qui sont encore réticents?

Je lance un appel aux Algériennes et aux Algériens à se rendre aux urnes car le moment est venu pour se faire entendre et de s'impliquer dans la gestion des institutions du pays dans un cadre légal et en toute légitimité. Je leur dirai choisissez les personnes dignes de confiance et qui ont des valeurs et des principes afin d'apporter votre jalon dans l'édification de la nouvelle République.

Vive l'Algérie!