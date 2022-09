Le ministre de la Santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid réclame un renouveau architectural pour les hôpitaux de la capitale, notamment le CHU Mustapha Pacha, qu'il juge «démodé» car ne répondant plus aux normes et fonctionnalités dont se réclament les hôpitaux modernes. «Le CHU Mustapha Pacha est un hôpital pavillonnaire qui rend difficile la gestion du flux massif des malades et des visiteurs.

Le type d'organisation fonctionnelle et spatiale de cet hôpital, dont la construction remonte à 1854, complique le transfert des patients d'un service à un autre...». C'est ce qu'a expliqué le Pr. Benbouzid à la faveur d'une visite de travail qui l'a mené au plus grand hôpital d'Algérie, à savoir le Centre hospitalo-universitaire Mustapha Pacha, dans la commune de Sidi M'hamed, à Alger. Le Pr. Benbouzid a ainsi précisé que pour résoudre le problème à 100%, «l'hôpital devrait être démoli et reconstruit à nouveau». «À la place du modèle pavillonnaire, nous optons désormais pour la construction d'un hôpital en hauteur qui engloutira beaucoup moins d'espace», a, en outre, indiqué le Pr. Benbouzid suggérant ainsi le choix du modèle de l'hôpital-bloc. À l'inverse de l'hôpital pavillonnaire où les fonctions et les services sont séparés et répartis dans plusieurs bâtiments, l'hôpital-bloc les intègre dans un bâtiment monobloc de plusieurs étages. «Nous trouverons un terrain et nous reconstruirons cet hôpital verticalement et selon les normes internationales», a ajouté le Pr. Abderrahmane Benbouzid qui a, néanmoins rappelé l'ouverture d'un nouvel accès aux service des urgences, ce qui a été bien accueilli par le citoyen. Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que les services compétents de son département travaillent à améliorer les conditions de travail du personnel de la santé et veillent à moderniser la qualité de service au sein des structures sanitaires.

Selon le ministre, 80% des équipements qu'abrite le CHU Mustapha sont neufs, arguant que le souci premier demeure la satisfaction du malade en matière de confort et de prise en charge.

L'année 2022 est l'année des réalisations, a enchaîné le ministre qui a souligné l'impératif de gagner la confiance du citoyen en lui accordant un accueil à la hauteur de ses attentes, tout en mettant à son service des équipements modernes.

Rappelons qu'en juin dernier, le Pr. Benbouzid avait pointé du doigt l'énorme pression qui s'exerce sur les CHU du pays. «Le citoyen n'a pas à se rendre dans un CHU dont la vocation première est l'enseignement et la recherche, sinon offrir des équipements médicaux de haut niveau aux opérations lourdes», avait-il martelé, non sans annoncer le déploiement d'un plan visant à «renverser la vapeur».

Il s'agit de réaliser et de livrer des établissements sanitaires de proximité conformément aux «instructions et aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune», et ce afin de «rapprocher les services de santé du citoyen et de réduire la pression sur les Centres hospitalo-universitaires (CHU)».