Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a affirmé que le Forum intergénérationnel pour soutenir l'action arabe commune, dont les travaux se sont ouverts, aujourd’hui à Oran, contribuera à cristalliser une vision unifiée face aux défis actuels. Dans une allocution, lue lors de la cérémonie d’ouverture de la rencontre en son nom par le représentant du ministère, l’ambassadeur Noureddine Aouam, Lamamra a souligné que ce forum, en abordant les voies et moyens d'activer le rôle de la société civile arabe dans le traitement des questions qui préoccupent le monde arabe, ainsi que les préoccupations et les aspirations des peuples arabes, contribuera sans aucun doute à « l'effort collectif pour cristalliser une vision unifiée face aux défis actuels ». Le ministre a ajouté que la tenue de ce forum vise principalement à « élargir la participation des composantes de la société civile et à activer leurs rôles dans le système d'action arabe commune, et s'inscrit dans une série d'initiatives visant à lui donner un rôle effectif, selon une approche participative avec les différentes institutions officielles de nos pays arabes afin de promouvoir l'inscription de la région arabe comme priorité majeure dans les agendas régionaux et internationaux ». Il a relevé que cette rencontre se tient quelques semaines avant que l'Algérie n'accueille le prochain sommet arabe, coïncidant avec une symbolique chère à tous les Algériens et aux frères arabes, à savoir le 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre, qui était « un titre pour l'unité des rangs arabes et la solidarité des peuples et des pays arabes avec la lutte de libération du peuple algérien ». Concernant l'expérience algérienne de valorisation de la société civile, Lamamra a rappelé que « le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné à plusieurs reprises que la société civile est le premier allié pour parvenir à l'intégrité de l'Etat ». Dans ce contexte, il noté que la société civile était un « auxiliaire des gouvernements pour travailler au développement, qui complète et complémente leur rôle en allégeant les fardeaux et les problèmes de nos pays arabes de manière à soutenir les efforts arabes visant à réaliser le développement durable ».