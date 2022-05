En prévision du prochain congrès, le patron du FLN, Abou El fadhl Baâdji, a installé, hier, au Centre international de conférences (CIC) la commission de préparation du 11e congrès. Quelque 332 membres du comité central sur 358 invités ont marqué leur présence à ce rendez-vous organique qualifié de très important par le secrétaire général du parti. Il a été recensé 25 procurations, 11 absences justifiées. Le SG a révélé que 20 membres du comité central qualifiés de « perturbateurs » n’ont pas été invités aux préparatifs du 11e congrès. Il a également fait savoir que « le parti a enregistré 31 décès parmi les membres du CC, 11 démissions, 9 incarcérés dans des prisons, 40 exclus du parti ». Il a rappelé que « pas moins de 31 membres du CC, qui se sont présentés aux dernières élections législatives et locales sur des listes d’autres partis, ont été radiés du parti, en appliquant strictement les dispositions de l’article 18 du règlement intérieur du parti ». Par ailleurs, le secrétaire général du FLN a affiché « son optimisme » quant à la réussite de son prochain congrès dont la date sera fixée par la commission nationale du préparation du congrès, en fonction de l’avancement de préparatifs. Il s’est engagé « à assainir le parti de tous les corrompus et les aventuriers ». Notons que cinq sous-commissions ont été installées, à savoir la sous-commission de logistique, celle du programme du parti, la sous-commission de la révision des statuts du parti, celle de la politique générale et celle liée aux orientations idéologiques et références intellectuelles du parti. Dans son allocution, Baâdji a soutenu que « le prochain congrès qui couronnera le triomphe du parti aux dernières échéances électorales, tracera la feuille de route du parti pour les cinq années à venir ». « Il consacrera un redéploiement de qualité et un nouveau départ » , a-t-il enchaîné sur sa lancée. Il a tenu à réitérer que « la décision d’organiser le 11e congrès ordinaire du parti n’est pas improvisée, mais prise lors de la session ordinaire du comité central tenu le 29 août 2020 ».