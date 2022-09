Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, révèle que le futur hôpital algéro-qatari aura une capacité d'accueil de 400 lits. En effet, et à la faveur de la dernière réunion du gouvernement, présidée par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, le staff de l'Exécutif a entendu une communication du ministre de la Santé sur la réalisation d'un hôpital moderne. «L'hôpital sera d'une capacité de

400 lits, répondant aux normes internationales, en matière d'architecture hospitalière et de management», a fait savoir le ministre, renseignant ainsi sur la volonté affichée par les deux parties, l'Algérie et le Qatar, de concrétiser ce dessein.

Rappelons qu'Abdelhak Saïhi et l'ambassadeur de l'État du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naâma, ont eu, à la mi-septembre, à discuter de vive voix du projet de réalisation de cet hôpital moderne en Algérie. Abdelhak Saïhi avait alors reçu le représentant de l'État du Qatar avec lequel il avait évoqué le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, avec en ligne de mire le projet de l'hôpital algéro-qatari. Ce tête- à-tête entre les deux hommes intervenait à l'issue du Conseil des ministres, lors duquel le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait insisté, de plus belle, sur l'urgence de construire un hôpital à la pointe de la technologie sur le sol algérien. Le projet de cet hôpital, «actuellement à l'étude, doit être un pôle sanitaire unique en son genre, proposant des prestations sanitaires spéciales et réalisé dans un style urbanistique distingué. «Il doit être un pôle qui se démarque des autres hôpitaux et refléter le niveau du partenariat et de la coopération algéro-qatarie», avait fait savoir Saïhi, en marge de sa rencontre avec l'ambassadeur du Qatar.

Pour sa part, ce dernier avait fait part de «la disposition de son pays à investir dans le domaine de la santé, à travers la concrétisation imminente du projet de réalisation d'un hôpital à Alger».

Les deux parties avaient, enfin, convenu de «poursuivre la concertation autour de la concrétisation de ce projet, à travers la signature d'un mémorandum d'entente dans les plus brefs délais».

En sus de la communication du ministre de la Santé, le Premier ministre a eu à écouter d'autres communications à l'effet d'examiner d'autres dossiers liés aux secteurs de la Défense nationale, du Travail, des Transports.

Dans le domaine du travail, le gouvernement a examiné un avant projet de loi initié par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale relatif à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail. Il vise également à instaurer un environnement social où seront privilégiés le règlement à l'amiable et la concertation préalable aux conflits, tout en renforçant l'écoute et le dialogue.

Ce projet de texte sera examiné lors d'un prochain Conseil des ministres. Dans le domaine des transports, le ministre des Transports a présenté un exposé sur l'état des lieux et sur l'évaluation des actions des différents intervenants au niveau des ports. Aussi, lors de cette présentation, l'ensemble des problèmes et des dysfonctionnements rencontrés ont été passés en revue et des mesures ont été proposées, afin de lever tous les obstacles de manière à permettre une gestion harmonieuse et optimale au niveau des différentes infrastructures portuaires.