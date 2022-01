Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, a adressé, mercredi, un message de condoléances à la famille du moudjahid Othmane Belouizdad décédé à l'âge de 92 ans, dans lequel il a cité les hauts faits du défunt, membre du groupe des 22 qui avait déclenché la glorieuse révolution du 1er Novembre». «Suite au décès du moudjahid Othmane Belouizdad, dernier membre du groupe historique des 22, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, présente en son nom et au nom des personnels de l'ANP ses condoléances les plus attristées et exprime sa profonde compassion à la famille du regretté», lit-on dans le message de condoléances.