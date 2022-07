La course au titre de village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou est ouverte depuis mercredi dernier, le 20 du mois de juillet. Même si le nombre de villages ayant déjà pris leur ticket n'a pas été révélé, il n'en demeure pas moins que cette neuvième édition sera, selon toute vraisemblance, marquée par une forte participation. Le concours attire de plus en plus de participants depuis son lancement parce qu'il participe, à maints égards, à l'amélioration du cadre de vie des citoyens dans leurs villages et dans leurs quartiers. Toutefois, ces dernières années, le concours connaît une courbe horizontale à cause de l'absence de nouveautés. Même si ses principes sont restés fidèles à ses objectifs fondamentaux, beaucoup auront constaté que l'approche reste figée. Les mêmes conditions de participations pour les mêmes objectifs depuis quelques années malgré l'implication de l'université. Aussi, beaucoup de voix s'élèvent pour appeler l'Assemblée populaire de wilaya, l'initiatrice et l'organisatrice, à placer un peu plus haut la barre pour donner un nouveau souffle au concours. Pour ces derniers, généralement des ingénieurs et des architectes, le concours devra, tôt ou tard, s'impliquer pour préserver le paysage urbanistique de la région. Un paysage dramatiquement défiguré par les nouvelles constructions aux plans complètement étrangers.

L'architecture locale disparaît chaque jour un peu plus derrière le décor bizarroïde fait d'architecture hollandaise, italienne, voire même chinoise ces dernières années. Aussi, pour ceux qui ont le coeur gros face à ce phénomène, le concours Rabah Aïssat du village le plus propre devra intégrer dans ses critères de sélection, ce phénomène. Dans son barème de notation, les architectures étrangères devraient conduire à réduire la note obtenue afin d'encourager les villageois à adopter un nouveau regard envers ce phénomène qui finira par anéantir l'authenticité des villages. Mais, hélas, jusqu'à présent, les appels ne semblent avoir aucun écho de la part des organisateurs. Les jeunes ingénieurs soucieux du paysage urbanistique de leurs villages considèrent d'ailleurs qu'aucun village ne méritera le titre de plus beau si des plans étrangers sont présents en son sein.

Enfin, il convient de rappeler que le dernier village à être intronisé au podium de la 8e édition est Azra. Une petite et belle bourgade située dans la région des Iflissen près de la ville littorale de Tigzirt. Ce village, pied dans l'eau, n'a pas cessé d'accueillir des visiteurs depuis son intronisation le mois d'octobre 2021.

Le comité de village s'est admirablement organisé pour accueillir les invités qui arrivent généralement les week-ends. Azra a même accueilli des ambassadeurs et des ambassadrices venus admirer la beauté authentique. Et c'est enfin le cas de tous les villages qui ont été sacrés champions de la beauté. De plus en plus de curieux veulent découvrir de plus près ces localités qui se distinguent.