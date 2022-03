Visiter le village natal d'un grand et exceptionnel héros de la guerre d'Indépendance ne peut se faire sans une certaine émotion, surtout après avoir lu des livres et vu le film qui narrent le parcours unique de ce même héros. Krim Belkacem a vu le jour dans le petit village de Tizra n'Aïssa, situé à 15 kilomètres au nord de la ville de Draâ El Mizan. Tizra N'Aïssa dépend administrativement de la commune d'Ait Yahia Moussa et de la daïra de Draâ El Mizan qui a payé un très lourd tribut durant la guerre d'Indépendance. Sa population, sur les traces de Krim Belkacem, s'est engagée corps et âme en faveur de la guerre pour l'Indépendance nationale. A Tizra N'Aïsa, tout le monde est fier de Krim Belkacem. Tout le monde est fier d'appartenir à la même région que Krim Belkacem même si les habitants du village savent et reconnaissent que Krim appartient désormais à toute l'Algérie vu la dimension qu'il a atteinte grâce à sa trajectoire durant la guerre. Le village de Krim Belkacem ressemble à tous les autres. Très calme, loin du brouhaha des villes, Tizra N Aïssa respire le silence à longueur de journée. Le petit groupe de jeunes que nous abordons à l'entrée du village vouent un respect à Krim Belkacem digne de la stature de ce dernier. Pourtant, il s'agit de trentenaires qui ne semblent pas détenir trop de détails sur le parcours de Krim Belkacem qui a commencé en 1947 jusqu'à 1962. Ils savent en revanche qu'il est le signataire des accords d'Évian. Ils savent aussi qu'il était un chef de l'ALN unique en son genre. Ils ignorent par exemple qu'il est monté au maquis bien avant le déclenchement de la guerre d'Indépendance. Mais ils n'ignorent pas qu'il avait le grade de colonel. Devant une épicerie, un sexagénaire, lettré, nous dit qu'il s'intéresse beaucoup à l'Histoire de la guerre dIndépendance et cet attachement est né du fait qu'il soit de la même région que Krim Belkacem. «Depuis que j'ai lu la biographie de Amar Hamdani, Krim Belkacem, Le Lion des djebels, je n'ai pas cessé de m'informer sur la guerre d'Indépendance et sur tout ce qui a trait au parcours de Krim. Dernièrement, j'ai acheté le livre de Khalfa Mameri consacré à Krim», nous dit-il. Quand nous demandons où se trouve le musée Krim-Belkacem, l'homme nous propose de nous y accompagner. Le musée est un peu en retrait du centre du village. Il faut marcher un peu pour y arriver. Le choix de l'endroit où a été érigé ce musée n'est pas fortuit. C'est en effet la maison natale de Krim Belkacem qui a été transformé en musée après sa réhabilitation en 2000. Les cinq chambres de l'ancienne maison sont devenues des salles d'exposition où le visiteur découvre et redécouvre le parcours de Krim Belkacem à travers toute sorte de documents comme les articles de presse, les photos ainsi que des archives. En plus des photos de Krim Belkacem, on y aperçoit celleS d'autres combattants et officiers de l'ALN dont une partie a combattu directement aux côtés de Krim, comme le frère de ce dernier: le capitaine Arezki Krim. Bien évidemment, les photos de Krim lors de la signature des accords d'Évian ne manquent pas à ce décor historique. Quand on discute avec les citoyens de Tizra N Aïssa, ceux d'un certain âge, on constate que les traces de la guerre d'Indépendance sont encore vivaces. Indélébiles sont les stigmates de la barbarie coloniale sur les habitants de cette région où chaque famille compte un ou plusieurs martyrs. C'est le cas de tous les villages environnants. En plus de Krim Belkacem, Draâ El Mizan est aussi la région natale de Amar Ouamrane, Ali Mellah... La commune natale de Krim Belkacem est une région martyre. C'est comme si, en se révoltant contre le colonialisme français dès 1947, il avait, du coup, «contaminé» tous les habitants de sa région par sa fibre nationaliste et anticolonialiste.