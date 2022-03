L'entreprise de téléphonie mobile Ooredoo a marqué, hier, la Journée internationale des femmes du 08 mars, en organsiant une rencontre à l'hotel Sheraton. Placée sous le signe de l'entrepreneuriat féminin, celle-ci s'est tenue en présence de l'encadrement supérieur de l'entreprise et de nombreuses invitées de marque, telle, notamment l'effigie de la campagne de dépistage contre le cancer du sein, la belle comédienne Malika Belbey. Pour la célébration de cette Journée mondiale consacrée aux droits des femmes, Ooredoo a annoncé le lancement de l'opération tStart Women Entrepreneurship Challenge sous le nom «Ooredoo Machrou3i», un concours destiné aux femmes porteuses de projets innovants afin de les encourager à créer leurS start-up. Huit femmes entrepreneuses seront en effet choisies et seront accompagnées jusqu'à la commercialisation de leurs projets et cela dans le cadre de la transformation digitale, un travail que maitrise très bien cette entreprise « promotrice de l'innovation et des nouvelles technologies».Dans son discours de bienvenue aux femmes entrepreneuses, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M.Bassam Yousef Al Ibrahim a fait savoir que «Ooredoo poursuit son engagement dans la valorisation du potentiel innovateur de la jeunesse algérienne. Et en tant qu'entreprise ayant une vision tournée vers l'avenir, nous continuerons à soutenir toutes les initiatives visant à donner aux femmes entrepreneuses la possibilité d'exprimer leurs idées, de les concrétiser et de contribuer efficacement à la transformation digitale et numérique en Algérie. J'invite les jeunes entrepreneuses à saisir l'opportunité de ce challenge pour réaliser leurs projets et donner un nouvel élan à leur vocation. Je vous souhaite à toutes beaucoup de réussite et de prospérité.» Lancé en 2013, et mis en vigueur cette année, t-Start, est un programme dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Présentant le contenu du projet «Ooredoo Machrou3i», Isabelle Hadjeri fera savoir que c'est est un challenge destiné aux start-up dans les différents domaines d'activité, à condition d'être initiés par des femmes, qu'elle soient débutantes ou ayant atteint un niveau suffisant de maturité et de viabilité économique. «Ce projet qui s'inscrit tout en haut dans la liste des engagements de Ooredoo Algérie consiste à participer au développement du potentiel de la femme algérienne....» (...) ceci dans la continuité des «partenariats avec le mouvement associatif dans le cadre d'un plan d'action ambitieux pour la promotion de la femme algérienne (...) et ce, pour aller au bout de ses rêves». Les initiatrices sont invitées à présenter leurs business- plan en s'inscrivant sur la plateforme mise en place à cet effet: www.tstart.ooredoo.dz. Le deadline est fixé pour le 28 mai. Le 08 juin le jury se réunira pour statuer sur les huit start- up sélectionnées. Ce jury sera composé d'expertes dans divers domaines et disposant d'une expérience avérée en mentorat entrepreneurial, sélectionnera les huit meilleures idées et projets qui seront accompagnés, conseillés, et encouragés par Ooredoo à travers son programme tSart qui mettra à disposition des femmes tous les outils dont elles auront besoin. En gros, elles bénéficieront d'une expertise et d'un coaching de haut niveau. Le nom des lauréates sera dévoilé le 05 juillet. Pour rappel, le programme tStart, a permis l'émergence d'un noyau actif de start-up technologiques initiées par des jeunes entrepreneurs algériens dans des secteurs d'activités aussi importants que prometteurs tels que l'éducation, la santé, le commerce, le transport et l'environnement. En 12 compétitions, le programme a permis d'accompagner 40 start-ups technologiques dont une vingtaine hébergées dans les incubateurs Ooredoo ainsi que la formation de 7000 jeunes à travers le territoire national. Résolument engagée dans une stratégie de mise en valeur du potentiel novateur local, Ooredoo a saisi l'occasion du 08 mars pour mettre à l'honneur des Algériennes ayant réussi à concrétiser leurs idées innovantes en projets de start-up dans différents domaines. Celles-ci étaient invitées à évoquer leur parcours et répondre aux questions du public. Ne s'arrêtant pas là, Ooredoo a organisé une animation dans une quinzaine d'espaces Ooredoo à travers douze wilayas (Alger, Boumerdès, Tizi ouzou, Tipaza, Laghouat, Constantine, Bejaia, Batna, Ouargla, Oran, Mostaganem et Tlemcen). L'entreprise a aussi choisi de mettre l'art en avant en invitant des artistes femmes à exposer leur oeuvres dans les différents agences d'Ooredoo.