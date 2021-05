Le ministère de la Défense nationale a rendu avant-hier compte du bilan enregistré suite aux interventions des éléments de l'ANP et la Gendarmerie nationale entre le 28 avril et le 4 mai. La même source souligne à ce propos « plusieurs opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays ont été enregistrées au courant de cette période». Ainsi, rapporte le MDN «dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, à Khenchela, trois éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que six casemates pour terroristes et deux bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Médéa et Boumerdès». Toujours dans le cadre de leurs activités et investigations, les éléments de l'ANP et la Gendarmerie nationale ont réalisé un important bilan également en ce qui concerne la lutte contre le trafic de drogue. Dans ce contexte, il est souligné dans le communiqué que « des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions militaires, 12 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traité s'élevant à huit quintaux et 20,5 kilogrammes, que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc». En détail, ajoute la même source, « des détachements de l'ANP et les services de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont arrêté, lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, huit narcotrafiquants et saisi deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions et huit quintaux et un kilogramme de kif traité, alors que quatre autres narcotrafiquants ont été interceptés et 19,5 kilogrammes de la même substance ainsi que 13865 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres Régions militaires».