Le pöle universitaire de Belgaïd sera conforté de 1000 nouvelles places pédagogiques, celles-ci sont en travaux dont le taux d'avancement est à 75%. Telle est la nouveauté qui marque les préparatifs pour la prochaine rentrée universitaire pour laquelle tous les moyens ont, selon la direction de l'équipements, été mobilisés humains et matériels. Parallèlement, la réhabilitation des cités universitaires est posée avec acuité, celle-ci s'impose en toute urgence, indique-t-on, vu le délabrement que connaissent plusieurs résidences. «Il s'agit de 17 cités concernées», relèvent les rapports de la Commission de l'enseignement supérieur de l'APW d'Oran. Celle-ci fait état du pactole de 45 milliards de centimes, mobilisé pour lancer le premier programme portant sur la rénovation en urgence de huit résidences. La direction des équipements publics de la wilaya fait état «d'un avis d'appel d'offres qui sera lancé avant la fin de ce mois en cours», soulignant que «la priorité est accordée aux cités universitaires de Haï El Badr (ex- Boulanger), du 19 Mai, Zeddour-Brahim Belkacem à l'Usto, de Belgaïd, la cité ETO, la cité Emir Abdelkader de Bir El Djir, la résidence «Les Volontaires» et Belbouri Saïd Ahmed près d'Es senia». Les travaux seront lancés, selon la même source, avant la fin de la saison estivale. La même source précise que «plusieurs cités universitaires sont d'autant plus en dégradation avancée que les responsables locaux ont jugé utile d'élaborer un programme de réhabilitation exceptionnelle», soulignant que «ce grand projet porte dans ses dimensions l'amélioration des conditions d'hébergement des étudiants». Plusieurs de ces résidences universitaires ont, par le passé, fait l'objet de la même opération ayant été opérée par l'Office national des oeuvres universitaires. À travers ces opérations, l'objectif recherché est de se soumettre aux normes d'hébergement universitaire, autrement dit deux étudiants par chambre. D'autant plus que les constats sont de visu perceptibles, les cités universitaires sont surchargées. Cette question a, à maintes reprises, été posée. Certaines sources font état de «cinq étudiants entassés dans la même chambre dans des conditions déplorables. À cette situation, s'ajoute la sempiternelle problématique posée par les intrus, se proclamant anciens étudiants. Ces derniers continuent à envahir le campus, en toute quiétude, alors que la réglementation est explicite. Il s'agit essentiellement des étudiants dont l'âge est de plus de 28 ans, accusant des retards dans leurs études. Ils sont systématiquement à expulser. Ces indus occupants embarrassent la situation et mettent en péril les étudiants en quête des études supérieures.