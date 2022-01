Désormais, les candidats de Béjaïa aux prochaines sénatoriales sont connus officiellement. Après le FFS qui a tenu ses primaires samedi 15 janvier. Selon une déclaration du coordinateur local de la commission de surveillance des élections (Anie), Achour Hachmaoui, «huit candidats ont déposé à Béjaïa leurs dossiers de participation aux élections de renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, prévues pour le 5 février 2022». Plus précisément, il s'agit du candidat du parti FFS, Hadadou Mehenni, dont la candidature a été annoncée par son parti, samedi dernier. Hadadou sera le seul candidat partisan. Les sept autres candidats sont élus sur des listes indépendantes lors du dernier scrutin des locales. Farid Brahami, Mahmoud Ikhlef, Abderezak Bouzidi, Mourad Itouchen, Mohamed Ben Hafasi, Abdelkader Boukhadra et Toufik Alma. Pratiquement inconnus sur l'échiquier politique local, ces candidats indépendants croiseront le fer avec le représentant du FFS qui part avec une avance de 320 voix des élus de son parti. Le candidat du FFS pourra aussi compter sur le Front de Libération nationale dont le candidat s'est retiré. Ces deux partis se sont alliés dans plusieurs ssemblées, notamment celle du chef -lieu qui comprend 33 élus et l'APW. Le candidat du Front des forces socialistes est parti pour gagner à coup sûr le siège sénatorial renforcé par le retrait du candidat du Front de Libération nationale, Mahmoud Hadjrioui, élu à l'APW. Parmi les deux candidats qui se sont disputé les primaires dans le plus vieux parti d'opposition, le dernier mot est revenu au président de l'APW, Mehenni Hadadou, qui aura l'honneur et la responsabilité de se présenter au non du FFS aux prochaines élections sénatoriales. Son concurrent, faut-il le rappeler, s'est retiré à la dernière minute. La position des élus indépendants, qui n'ont pas réussi à s'entendre sur une candidature unique, partent en rangs dispersés pour tenter de gagner le fauteuil sénatorial de Béjaïa .