Le Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Houssam Zaki, a souligné dimanche l'existence d'un consensus entre tous les ministres sur l'ordre du jour du Sommet, estimant que les choses évoluaient vers un sommet arabe réussi."Les ministres des Affaires étrangères se sont mis d'accord sur toutes les questions et tout est très clair pour nous", a indiqué Houssam Zaki dans une déclaration à la presse à l'issue des travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes, en prévision de la 31e session du Sommet arabe prévue les 1er et 2 novembre à Alger.Il a notamment fait état de l'existence d'un consensus sur l'ordre du jour du sommet, relevant que les choses évoluaient vers un sommet arabe réussi.Concernant la "Déclaration d'Alger" sanctionnant le sommet, il a précisé qu'il y aura "des consultations entre le pays hôte et les pays qui souhaitent consulter le document, et nous avons le temps de finaliser cette déclaration".