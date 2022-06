Sommes-nous face à un changement radical de cap, en matière de revalorisation des compétences nationales et de réhabilitation de la jeunesse, en général ?

La question mérite d’être posée, surtout, avec les récurrentes sorties publiques du président de la République martelant, à tue-tête, la réhabilitation des jeunes compétences. Tel un leitmotiv, l’élément jeune est devenu un véritable enjeu dans la stratégie du président. À Oran encore, l’occasion a été propice pour le premier magistrat du pays, pour rappeler la sentence irréversible, concernant cette importante frange sociale de l’Algérie. « Il faut désormais changer de mode de gestion et confier aux jeunes compétences la gestion des grands projets », devait lancer le président de la République, face aux ministres et autres responsables de l’État, au cours de sa récente visite à Oran.

Une phrase, somme toute, anodine pour ceux qui nagent dans les eaux troubles et ceux récalcitrants au changement, tant il est vrai que le terme « jeunesse » a été galvaudé en politique. Seulement, de tout temps, le thème de la jeunesse a été au centre de campagnes politiques grandioses, comme celle « jeunesse 2000 » lancée dans les années 90, qui n’ont jamais donné de résultats probants. Ce qui n’est pas le cas dans la démarche du président qui, l’histoire le confirmera, reste très pragmatique et rationnel dans le processus de responsabilisation des compétences jeunes. Cela, à commencer par le processus institutionnel qui a consacré deux grandes institutions à cette frange sociale déterminante, dont lObservatoire de la société civile et le Conseil supérieur de la jeunesse, dont la mise en place a recueilli toute l’attention officielle. Dans les faits, le président Tebboune aime s’entourer de jeunes compétences, que ça soit au niveau de son cercle d’action directe à la présidence de la République, ou au gouvernement dont la plupart des ministres sont jeunes et de la nouvelle génération.