«Je tiens à m'incliner à la mémoire de tous les employés de l'agence disparus qui ont voué leur vie au service de notre cher pays au sein de l'APS depuis sa création. Je tiens également à adresser mes sincères félicitations à toute la famille de l'information et de la communication, notamment aux journalistes, au personnel administratif et aux fonctionnaires, en leur souhaitant davantage de succès dans la bataille d'édification» a déclaré, hier, le Premier ministre, rendant hommage à des travailleurs de l'Agence, récemment décédés après avoir donné le meilleur d'eux-mêmes, en se distinguant par leur professionnalisme et leur dévouement (Bessou Djamel Eddine et Djaddour Salah Eddine Kaddour, en décembre 2020, et Nadjat Fennouche, en août 2021). Mais aussi à ceux morts en mission ou lâchement assassinés par les hordes terroristes dans les années 1990. Une cérémonie sera organisée, aujourd'hui, au siège central de l'APS, en présence du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, qui aura notamment à inaugurer le Musée de l'Agence.