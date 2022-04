Hier, 4 avril 2022, trois années se sont écoulées depuis la disparition tragique de l'une des figures emblématiques du syndicalisme en Algérie. Idir Achour était le secrétaire général du Conseil des lycées d'Algérie (CLA). Il disparaît à l'âge de 49 ans des suites d'une crise cardiaque. Sa mort a été un choc fort pour tous ses camarades syndicalistes et toutes celles et ceux dont il avait défendu les droits. Achour Idir a consacré sa jeunesse à la lutte sur différents fronts, notamment le front social et l'arène syndicale. Le défunt Idir Achour a oeuvré à l'élargissement du CLA au niveau national, ce dernier étant en activité uniquement dans la capitale. Il était également parmi les architectes de la création de la Confédération des syndicats autonomes.. «Idir Achour s'est distingué au début de l'année 2003. Il avait une conscience politique, une expérience syndicale et une audace lorsqu'il exprimait son point de vue dans les médias ou encore lorsqu'il signe l'appel à la grève, à la manifestation, au rassemblement», témoignait, hier, Nabil Ferguenis, un autre syndicaliste qui l'avait beaucoup côtoyé. Le défunt, licencié en sciences économiques et de gestion, était professeur de l'enseignement secondaire au lycée El Hamadia. Il avait épousé la carrière de professeur en 1993. Carrière pour laquelle il s'était sacrifié en défendant la cause des enseignants et de l'école dès la naissance des syndicats autonomes. Il avait rejoint le Cnapest en 2003 avant de le quitter en 2006 pour défendre la même cause sous la bannière du CLA en 2008 dont il finira vite par prendre les destinées en qualité de secrétaire général à la suite de la disparition de son ami, le défunt Redouane Osmane. Parallèlement à son engagement dans le syndicalisme, Idir Achour, très attaché aux causes des travailleurs et de la gauche en général, militait au sein du Parti socialiste des travailleurs dont il était l'incontournable figure tant au niveau national que régional. Il n'était pas étranger, par ailleurs, à la cause des droits de l'homme qu'il a toujours défendus avec abnégation, comme ce fut le cas pour les interdictions qui ont frappé les cafés littéraires ou lors de l'arrestation de blogueurs ou d'activistes. Intraitable sur les revendications sociales et professionnelles, il était devenu la figure de proue de tout le syndicalisme en Algérie. Remarquable pour son talent de tribun inégalable, il fut le principal artisan de la grande manifestation nationale de tous les syndicats réunis qui a eu lieu à Béjaïa en 2017 et qui a rassemblé des milliers d'enseignants venus de tous les coins du pays. Outre son activité syndicale, le défunt a participé à plusieurs manifestations syndicales en Europe et dans plusieurs pays arabes. Depuis sa disparition, chaque année un hommage lui est rendu par ses camarades de combat.