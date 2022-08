Cinquante-neuf personnes sont décédées et 1898 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays, durant la semaine allant du 14 au 20 août courant, selon le bilan communiqué, aujourd'hui, par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Illizi avec 09 personnes décédées et 08 autres blessées, suite à 04 accidents de la route, précise la même source. En outre, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 2508 incendies urbains, industriels et autres, les plus mortels ayant été enregistrés au niveau des wilayas d'El-Tarf, Souk-Ahras et Sétif. S'agissant des opérations diverses, 5837 interventions ont été effectuées, durant la même période, dont le sauvetage de 458 personnes en danger .