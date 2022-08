27 personnes sont décédées par noyade, 26 en mer et une autre dans un oued, durant les dernières 48 heures, selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile. Les 26 noyés en mer ont été enregistrés au niveau des wilayas d’Ain Témouchent, Mostaganem, Tipaza, Alger, Boumerdes, Skikda, Bejaia, Chlef, Oran, Annaba et El-Tarf, alors qu'un adolescent est décédé noyé dans un oued au niveau de la wilaya de Skikda, précise la même source Durant la même période, les unités de la Protection civile ont effectué 5377 interventions dans les différents types d’interventions suite aux appels de secours impliquant des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. Ainsi, 8 personnes ont trouvé la mort et 523 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers plusieurs wilayas du territoire national. Par ailleurs, le dispositif de lutte contre les incendies est intervenu pour l’extinction de 51 incendies du couvert végétal à travers les wilayas d'El-Tarf, Bejaia, Tizi Ouzou, Jijel, A in Témouchent, Sétif, Skikda, Boumerdes, Ain Defla ,Tébessa, Tlemcen, Chlef, Médéa, Saida, Oran, Relizane et Mascara. Concernant la situation des incendies de forets arrêtée samedi à 09h00, quatre incendies sont éteints à travers les wilayas d’El-Tarf et Skikda, note la même source, ajoutant que l’opération d’extinction de deux incendies de foret, déclarés au niveau de la wilaya de Tlemcen, est toujours en cours.