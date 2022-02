Une augmentation de plus. Après l'inflation des prix de toutes les denrées alimentaires, ayant impacté le pouvoir d'achat des citoyens, une autre augmentation, illicite, c'est au tour du prix du billet de transport en commun(bus) de connaître, de manière illicite et inattendue, une nouvelle hausse. En effet, les usagers de Annaba l'ont découvert à leurs dépens. Depuis samedi, les passagers des bus de transport en commun ont été sommés de payer 10 DA supplémentaires pour un ticket de bus. Une surprise de plus pour les usagers.

Les propriétaires des bus de transport privé ont affiché, à l'entrée de leurs bus, le nouveau tarif du transport. Celle-ci est intervenue, selon certains transporteurs de bus, apostrophés, sur la base d'une décision ministérielle prise il y a quatre ans.

L'affichage des nouveaux tarifs porte le cachet du bureau de wilaya de la section des transporteurs de la wilaya d'Annaba relevant de l'Union générale des commerçants et des artisans, qui se sont reportés à une ancienne décision ministérielle liée aux augmentations appliquées durant la conjoncture économique et à la hausse des prix au cours des deux dernières années et les pertes occasionnées aux transporteurs, suite aux mesures sanitaires dues à la pandémie de coronavirus. Ainsi, les usagers des bus de transport urbain et interurbain se sont vu infliger une augmentation de 100%, soit 10 DA de plus. Désormais le déplacement par bus coûte 20 DA, scellé et non négociable. De même pour les bus assurant la liaison entre Annaba et Sidi Amar, dont les tarifs sont passés de 20 DA à 30 DA. Situation qui dure depuis presque une année sans qu'aucun contrôle ne soit opéré, pour ce secteur. Idem pour les taxis de transport collectif, qui dans l'impunité la plus absolue, imposent leur diktat aux usagers, notamment ceux reliant la commune d'Annaba à Sidi Amar. La place de 60DA en temps normal est passée à 70 DA, avec la réduction du nombre de passagers par mesure de prévention contre la propagation de la pandémie. Or ce tarif n'a été appliqué que quelques semaines, avant d'être revu à la hausse pour atteindre les 100 DA par place. La course, quant-à elle, oscille entre 400 DA et 500 DA et 1200 DA à partir de 21h. Quant aux taxieurs du centre-ville, le tarif réglementaire de 150 DA la course, peut aller de 180 DA à 200 DA. Un barème décidé sur place par le taxieur selon la destination, quand il daigne prendre le client. Seuls les conducteurs des taxis collectifs du centre-ville, assurant la liaison Annaba- Pont-Blanc et Annaba- la Plaine Ouest et Annaba-le Caroubier, n'ont pas changé de tarifs. Sur les raisons de cette subite augmentation, à l'unanimité, nos interlocuteurs parmi les transporteurs par taxis, ont mis en avant le sempiternel argument de hausse des prix de la pièce de rechange, entre autres, impactant leurs pouvoir d'achat. Pour leur part, plusieurs citoyens interpellés sur cette hausse des tarifs du transport, ont qualifié la démarche de dépassement, en l'absence des services de contrôle. Au-delà, ils ont mis en avant le défaut de l'application des textes de loi dans pareille situation. Pour eux, cette augmentation vient jeter de l'huile sur le feu, surtout que les stigmates de la hausse des prix des différents produits de consommations sont la sempiternelle agression du pouvoir d'achat du citoyen. Ce dernier, n'ayant pas l'embarras du choix, se résigne à subir en silence les affres d'un quotidien de plus en plus insoutenable. Dans une tentative de joindre la direction des transports d'Annaba, pour avoir plus d'informations sur cette augmentation subite des prix du transport en commun, nous avons été refoulés d'une manière peu cavalière, car, le responsable de ce département n'était pas dans son bureau.