L'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (Arpce), vient de rendre public un rapport fort intéressant, au sujet de l'évolution de la téléphonie fixe et mobile, ainsi que de l'Internet en Algérie. Un rapport chiffré et très fourni en statistiques au sujet de la progression du nombre d'abonnés dans les différents supports de la téléphonie et de l'Internet. Le rapport qui a été établi sur la base d'une «population algérienne estimée à 44,04 millions d'habitants et un nombre de ménages estimé à 7,34 millions au 31 septembre de 2021», comprend également des projections au sujet du classement des trois opérateurs de la téléphonie mobile en Algérie.

Le vent en poupe

Curieusement, le rapport note une progression du nombre d'abonnés à la téléphonie fixe (filaire et sans fil) au 3ème trimestre de l'année 2021. Une hausse établie à 1,57%, soit près de 5 millions d'abonnés (4,98 millions) enregistrés au 3éme trimestre 2021, comparativement au 2ème trimestre de la même année où le nombre était de de 4,91 millions au 2éme trimestre, note le rapport de l'Arpce. Le document en question donne davantage de données, au sujet des abonnés résidentiels et ceux professionnels reliés au réseau d'Algérie télécom, dont le nombre a, également,connu une progression notable. Ainsi, on notera une évolution dans la situation des abonnés résidentiels, dont le nombre est passé de 4,46 millions à 4,53 millions au 1er trimestre 2021, respectivement avec un taux de 90,84% à 91,01%. Au deuxième semestre, le nombre d'abonnés professionnels est passé de 448.602 à 449.707, soit un taux de 9,16% d'abonnés contre 8,99%, enregistré au semestre précédent, note-t-on encore. Pour ce qui est des réseaux filaires, on notera 3,54 millions d'abonnés contre 3,52 millions au trimestre précédent, et 1,28 million aux réseaux sans fil 4G LTE/Wimax, contre 1,25 million au 2ème trimestre. La fibre optique (Ftth) est également présente dans le rapport de l'Arpce, qui fait état d'une évolution du nombre d'abonnés, passant de 113.238 au 2ème trimestre, à 136.660 clients au 3ème trimestre de 2021. Une légère évolution en matière de taux de pénétration aux réseaux de téléphonie fixe, a été établie à 11,32% au 31 septembre dernier, contre 11,15% au deuxième trimestre de la même année.

Le nombre d'abonnés à I'Internet fixe a dépassé les 4,02 millions au 31 septembre 2021, alors qu'il n'était que de 3,95 millions au 30 juin 2021.

Par ailleurs, aucune analyse ou explications ne sont fournies au sujet des raisons de cette progression importante du nombre d'abonnés en l'espace d'un trimestre, seulement. On ne sait pas si les conditions sanitaires ont été derrière cette évolution remarquable dans la téléphonie fixe, ou si d'autres paramètres sont à mettre en exergue dans ce contexte.

Plus d'un million...

Ils se comptent par million, les nouveaux abonnés de la téléphonie mobile en Algérie. C'est, en tout cas, le rapport de l'Arpc qui en fait état. De 45,83 millions au 2ème trimestre de 2021 à 46,79 millions au 3ème trimestre, ils sont un million d'abonnés nouveaux qui viennent grossir le parc des affiliés actifs à la téléphonie mobile (GSM, 3G/4G) en Algérie. Une hausse de 2,09% en l'espace de trois mois, seulement. La tranche des abonnés au réseau 3G/4G est estimée à 41,26 millions, soit 88,17% de l''ensemble des abonnés, contre 5,53 millions d'abonnés au réseau GSM, soit un taux de 11,83%. Cela avec un taux de pénétration de la téléphonie mobile estimé à 106,26%, enregistrant une hausse de 2,13 points. Des statistiques intéressantes au sujet du trafic voix et SMS est également fourni dans le rapport, qui donne des précisions au sujet du volume minutage en intra-réseau, en trafic national sortant et en trafic international sortant et entrant. Dans cette évolution générale, le rapport émet un classement des meilleurs opérateurs en matière de nombre d'abonnés. Dans ce cadre, c'est l'opérateur historique Mobilis qui vient en tête du classement avec près de 20 millions (19,97 millions) d'abonnés. Il est suivi par Djezzy qui décroche la deuxième place avec 14,34 millions et Ooredoo avec 2,47 millions. Le parc des abonnés à l'Internet mobile a également progressé, passant de 39,97 millions à plus de 41,26 millions durant le 2ème trimestre, rapporte le même document. Des statistiques détaillées sont également fournies dans ce rapport, au sujet du nombre des affiliés aux différents types de comptes Internet, les débits fournis et les types de connexions dispensées.

Un rapport qui peut servir de matière première aux analystes et autres spécialistes des télécommunications, afin d'apporter des contributions, recommandations ou correctifs..