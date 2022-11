Rassurant dans sa déclaration devant la commission des finances et du budget de l'APN dans le cadre du débat du PLF 2023, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a affirmé, mardi, que la production dans les principales filières agricoles a enregistré une «hausse importante» durant l'année en cours.

Dans un exposé exhaustif sur la situation de son secteur, le ministre a déclaré que la production dans la filière céréales a atteint 41 millions de quintaux (q) durant la saison agricole 2021/2022, soit une hausse de 48% par rapport à la saison précédente.

Lors de cette séance présidée par Lakhdar Salmi, président de la commission, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, Henni dira que la production dans la filière des légumineuses a atteint 1,2 q, soit une hausse de 20% par rapport à la précédente saison.

La même courbe ascendante est observée également dans la production de la pomme de terre avec plus de 44,2 millions/qx récoltés en 2022, soit une hausse de 30% par rapport à l'année passée, a fait savoir le ministre.

Poursuivant son exposé, Henni a fait savoir que la production des tomates industrielles, s'est établie à 23 millions/q et la production des huiles (huile de table et autres) a augmenté à 9,5 millions/q en 2022, soit une hausse de 34% par rapport à 2021.

S'agissant des viandes rouges, les chiffres estimatifs de l'année 2022 font ressortir une hausse de la production à 5,7 millions de q (+ 6% par rapport à 2021), et la production des viandes blanches a augmenté à 4,8 millions de q en hausse de 11%. La production du lait frais, quant à elle, a atteint 3,4 milliards (mds) de litres en 2022 en hausse de 2%, selon les chiffres cités.

Ainsi, la valeur globale de la production agricole durant l'année en cours s'élève à 500 mds/DA environ selon les statistiques provisoires, contre 3 500 mds/DA en 2021, soit une hausse de 31%.

Cette production a permis de couvrir les besoins alimentaires nationaux avec 75%, a relevé le ministre.

Concernant le bilan des feux de forêts de l'année 2022, conséquents aux changements climatiques qui sévissent dans le monde, le ministre a fait état de 28 000 hectares (ha) de couverture forestière et d'arbres fruitiers, en sus des pertes de la faune, révélant qu'une enveloppe de 1,5 md/DA a été consacrée à l'indemnisation des sinistrés au niveau de 33 wilayas concernées. Henni assurera que l'indemnisation des éleveurs sinistrés est en cours avec un total de 1 300 têtes, ainsi que des agriculteurs (propriétaires d'arbres fruitiers) avec près de 400 000 arbres fruitiers alors que les éleveurs des volailles ont été indemnisés par des intrants biologiques à la hauteur de 21 000 unités et les apiculteurs par plus de 15 000 ruches.

Le ministre a par ailleurs annoncé que l'on s'oriente incessamment vers la création d'une carte à puce pour les agriculteurs. Il a également a assuré la poursuite de l'opération de régularisation de la situation des agriculteurs occupant des exploitations sans actes ni autres documents en leur permettant d'obtenir des actes de concession. Selon lui, 13 229 cas ont ainsi été inventoriés lors des sorties sur le terrain sur une superficie de 151 526 ha répartis à travers 21 wilayas.

Abordant les efforts du secteur dans la modernisation des procédures et la levée des obstacles bureaucratiques, il a évoqué un projet de «carte à puce d'agriculteur» contenant le dossier administratif complet de l'intéressé en vue de lui faciliter les procédures administratives.

S'agissant du budget du secteur pour l'exercice 2023 dans le cadre de la nouvelle loi de finances, il est estimé, à 617,99 mds/DA, répartis comme suit: 567,68 mds/DA consacrés à la mise en oeuvre du programme du secteur, 30,67 mds/DA dédiés au programme des forêts et 19,64 mds/DA consacrés à l'administration générale.

Dans le cadre du soutien de l'État du pouvoir d'achat, Henni a cité la contribution de son secteur aux Offices professionnels de lait et des céréales à travers l'affectation de 507,52 mds/DA, soit 86% du budget de fonctionnement du secteur auquel il préside.