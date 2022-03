La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, a appelé,hier, les hautes autorités du pays à «renforcer le front intérieur». La première responsable du PT s'est exprimée à l'occasion de sa conférence de presse. La consolidation du front intérieur passe par l'adoption de mesures fortes d'apaisement à l'exemple, dit-elle, «de la libération de tous les détenus politiques et d'opinion et la prise en charge des besoins socio-économiques d'urgence exprimés par la majorité de la population».

Pour Louisa Hanoune le renforcement du front intérieur est une nécessité «impérieuse» d'autant plus que les menaces dues à la crise au Sahel, en Libye et aux bouleversements géopolitiques de la guerre en Ukraine pésent sur l' Algérie. La guerre en Ukraine a impacté négativement tous les pays, particulièrement «les pays africains» où l'explosion des prix des matières premières promet famine et pauvreté, a-t-elle ajouté. À propos de l'institution de l'allocation chômage, elle indiquera «elle ne peut pas constituer une solution, si elle n'est pas accompagnée par un plan d'investissement public, dont le soutient aux entreprises publiques, et la levée du gel sur les recrutements dans la Fonction publique...». Elle a également plaidé pour l'ouverture d' «un large débat sur la situation politique et économique». Cela revêt une extrême importance, en sachant que «la majorité de la population est poussée dans ses derniers retranchements par l'érosion du pouvoir d'achat résultant de la flambée infernale des prix des produits de première nécessité». Par ailleurs, elle a souligné que «les congressistes ont démontré que la gratuité des soins, devenue formelle, est inexistante...». Sur un autre plan, elle a affiché ses appréhensions par rapport aux nouveaux projets de loi en préparation à l'image de loi cadre sur l'activité syndicale, et la future loi sur les partis politiques qui contiendraient, selon elle, «des mesures remettant en cause le multipartisme, l'autonomie et la liberté syndicale». «Le projet sur les partis politiques contiendrait des mesures dangereuses ciblant le multipartisme». L'oratrice appelle aussi à «surseoir à la création de zones franches», dans le cadre de l'accord d'association avec l'Union européenne. À ce propos, elle déplore l'ouverture de ce dossier par le gouvernement qu'elle qualifie de «dangereux». «Le gouvernement se trompe lourdement sur cette question pour la simple raison que la crise économique induite par la crise mortelle du capitalisme est planétaire», poursuit-elle. De fil en aiguille, la pasionaria du PT, a encensé la position de l' Algérie» vis- à- vis de la guerre en Ukraine, qui a opté pour «la prudence» et appelé toutes les parties à une solution diplomatique. «Seule la neutralité face à la guerre en Ukraine arrangera et protégera l' Algérie», a -t-elle estimé. Sur le plan social, elle a rappelé que la sonnette d'alarme a été tirée dans pratiquement tous les secteurs publics en raison de leur «délabrement» à l'image de l'université dominée par l'anarchie depuis l'instauration de l'enseignement à distance, l'Éducation nationale, les communaux, l'agriculture, les fonctions libérales...etc. Cela, met-elle en garde, «constitue une menace sur la sécurité et continuité de la République, ciblée par la dislocation...». Revenant au 8e congrès de sa formation, elle souligne qu' «il a été marqué par une cohésion et une homogénéité politiques entre les anciens et nouveaux militants, ainsi que par une compréhension commune des événements nationaux et internationaux». «Les congressistes ont constaté la montée de la colère parallèlement à la montée de la combativité au sein de plusieurs catégories sociales, ce qui dénote enchaîne-t-elle «d'une explosion révolutionnaire imminente. Le 8e congrès qui a plébiscité Louisa Hanoune a élu 75 membres du comité central et 7 membres de la commission de contrôle. Un secrétariat provisoire a été proposé par Louisa Hanoune. Il gérera les affaires courantes du parti jusqu'à la désignation du bureau politique.