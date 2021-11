Le 13e congrès de l'Union de wilaya Ugta de Béjaïa s'est tenu, samedi, à l'hôtel El Djorf Edhahabi de Melbou. Près de 205 congressistes, représentant près d'une trentaine de fédérations des différents secteurs, ont participé à cette rencontre syndicale dans une ambiance de retrouvailles et surtout d'espoir.

Intervenant dans une conjoncture de crise économique, les congressistes de l'Union générale des travailleurs algériens on beaucoup abordé la situation économique du pays, le pouvoir d'achat des travailleurs et la menace qui pèse sur le secteur public.

Forte de 30 000 adhérents, l'Union de wilaya de Béjaïa a été très active, ces dernières années, à travers les centaines de manifestations et conférences organisées durant le mandat précédent. Un bilan jugé positif par les congressistes, qui ont d'abord élu la commission de wilaya laquelle, à son tour; a plébiscité sans surprise, le SG sortant, Abdelaziz Hamlaoui. La présence massive des délégués syndicaux de la nouvelle génération, constituée de jeunes et de femmes travailleuses, a été remarquée lors de ce congrès qui s'est tenu dans des conditions sereines.

Rangés sous la bannière de Salim Labatcha, secrétaire général, qui était assisté de l'ensemble des secrétaires nationaux, les travaux du congrès ont été menés, de main de maître, par le principal représentant de la Centrale syndicale. «Une nouvelle étape et un nouveau souffle pour notre organisation syndicale laquelle, nous espérons, sera à la hauteur des aspirations des travailleurs», commentera le secrétaire général de wilaya de l'Ugta que nous avons approché. Après les allocutions d'ouverture et des remises de cadeaux aux représentants d'entreprises, au directeur de l'éducation de la wilaya et à d'anciens syndicalistes, les travaux de l'organisation syndicale ont été orientés vers ceux des commissions, notamment celles relatives à la validation, aux finances et au programme d'action. Après ces travaux d'ateliers et leur approbation, les congressistes ont procédé à l'élection de la commission exécutive et du secrétaire général qui n'est autre que l'ancien premier responsable.