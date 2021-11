Mis en délibéré depuis le début de la semaine écoulée, le verdict dans le procès en appel de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale et des membres de sa famille est tombé, hier. Abdelghani Hamel a été condamné à une peine de 8 ans de prison ferme. Son fils aîné, Amiar Hamel,, a écopé d'une peine de 5 ans de prison ferme. Chafik Hamel et Mourad Hamel d'autres fils du général-major, ont été condamnés respectivement à une peine de 4 ans de prison ferme et 3 ans de prison ferme.

La fille du principal accusé, Chahinez Hamel, a écopé d'une peine de 18 mois avec sursis tandis que son épouse Salima Annani a été condamnée à un an avec sursis. La même juridiction a prononcé une peine de 2 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien directeur de l'Opgi d'Hussein Dey(Alger), Mohamed Rehaimia. L'ancien wali d'Oran, Abdelghani Zaâlane et l'ancien directeur des Domaines publics de le wilaya de Tipaza Ali Bouamrane ont écopé, chacun, d'une peine d'un an de prison ferme.

L'ancien wali d'Oran, Abdelmalek Boudiaf a été, par contre, acquitté. Le procès s'est ouvert mercredi dernier, à la première chambre pénale de la cour d'Alger. Ce dossier a été réinscrit au rôle suite à la décision de la Cour suprême qui a accepté le pourvoi en cassation introduit dans les arrêts rendus par la cour d'Alger en août 2020. Le principal accusé Abdelghani Hamel, son épouse, ses fils (Amiar, Mourad, Chafik) et sa fille Chahinaz, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont «blanchiment d'argent», «enrichissement illicite», «trafic d'influence» et «obtention d'assiettes foncières par des moyens illégaux».

Les anciens walis d'Oran, Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zaâlane, l'ancien wali de Tipaza, Moussa Ghellaï, l'ancien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir, ainsi que l'ex-directeur général de l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi), Mohamed Rehaimia, sont également poursuivis dans cette affaire.

Pour rappel, la cour d'Alger avait condamné Abdelghani Hamel à 12 ans de prison ferme, tandis que ses enfants ont écopé de peines allant de 5 à 8 ans de prison ferme. Pour mémoire, le procureur général près la cour d'Alger avait requis une peine de 16 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien Dgsn et 12 ans de prison à l'encontre de ses trois enfants.

Une peine de 3 ans de prison ferme avait été requise à l'encontre de sa fille. Par ailleurs, la chambre pénale près la cour de Boumerdès a reporté hier, sur demande de la défense, au 15 décembre prochain le nouveau procès en appel de l'ancien Dgsn. Le 4 juin 2020, le tribunal de Boumerdès avait condamné Abdelghani Hamel à 12 ans de prison ferme.