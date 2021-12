Rebelote pour Mehenni Haddadou, le P/APW sortant. il a été élu président de l'assemblée populaire de wilaya (APW) de Béjaïa pour un deuxième mandat consécutif, à la faveur d'un scrutin à bulletin secrets qui l'a crédité de 38 voix sur 43 représentant les membres nouvellement élus lors du dernier scrutin des locales qui a eu lieu le27 novembre dernier. La cérémonie d'installation a été présidée par le wali de Béjaïa, en présence des nouveaux élus, les cadres de la wilaya et la société civile.

Avec les 38 votes favorables obtenus, l'ancien et nouveau président de l'APW de Bejaia part avec une majorité absolue qui lui permettra d'accomplir sa mission en toute aisance. Les négociations de coulisses, qui ont débouché par une alliance avec ses pairs des autres listes élues, avec un bout un consensus, qui aurait pu être unanimes n'eut été les 4 voix, qui ont voté contre et un cinquième annulée. Le front des forces socialistes, qui a obtenue 16 sièges a été contraint à une coalition plurielle, qui comprend notamment le front de libération nationale avec 7 élus, la liste indépendante « regroupement des indépendants» avec 8 élus et le RND avec 4 élus.

La répartition des tâches interviendra incessamment avec la désignation des vice-présidents et les différentes commissions qui composent cette assemblée.

A noter que dans la matinée, les autorités de la wilaya ont procédé également à l'installation de l'assemblée populaire de la commune du chef lieu, remporté par Redha Tikheroubine, du Front de libération nationale (FLN) en présence de la société civile. Il a été plébiscité avec 32 voix sur les 33 que compte l'assemblée.

Ce sont les dernières assemblées nouvellement élues qui ont été installées. L'opération avait été entamée au lendemain des résultats du scrutin au niveau des communes où les élections ont donné des majorités absolues comme à Akfadou et Tifra. L'installation des autres assemblées communales, où il eut de nombreux recours, était suspendue au verdict du conseil constitutionnel, qui n'a été rendu qu'en fin de la semaine passée.

Avec ces dernières installations, toute les communes sont dotées de nouvelles assemblées, exception faite des communes d'Akbou, M'cisna, Feraoun et Toudja où le scrutin portant élections des assemblées communales n'avait pas eu lieu faute de liste. Une situation qui sera comblée, croit-on savoir par la reconduction des exécutifs sortants ou par la désignation d'administrateurs en attendant l'organisation d'un scrutin partiel au niveau de ces localités.