Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a qualifié la signature par les factions palestiniennes de la « Déclaration d'Alger » pour la réunification des rangs d' « un pas positif » vers la réconciliation intra-palestinienne, saluant les efforts déployés par l’Algérie et particulièrement par le Président Abdelmajid Tebboune, en faveur de la réconciliation. Dans un communiqué rendu public samedi par le porte-parole du SG de l’ONU, M. Stéphane Dujarric, « le Secrétaire général salue la signature, le 13 octobre, par 14 factions palestiniennes, de la Déclaration d'Alger, comme un pas positif vers la réconciliation intra-palestinienne. Il encourage toutes les factions à surmonter leurs divergences par le dialogue et les exhorte à respecter les engagements inclus dans la Déclaration, y compris la tenue des élections ».Le Secrétaire général souligne « l'importance de la réconciliation palestinienne pour un Etat palestinien politiquement stable, économiquement viable, souverain et indépendant », ajoute le texte. Guterres, a dit « apprécier grandement les efforts déployés à cette fin par la République algérienne démocratique et populaire et, particulièrement, par le président Abdelmajid Tebboune ». Les factions palestiniennes ont signé, jeudi à Alger, la « Déclaration d'Alger » qui a sanctionné la Conférence d'unification des rangs palestiniens tenue du 11 au 13 octobre et qui constituera une plateforme solide pour la réalisation de l'unité entre les différentes factions palestiniennes.La cérémonie de signature s'est déroulée, au Palais des nations à Alger, sous la supervision du président de la République, en présence de hauts responsables de l'Etat, des membres du Gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Algérie. La « Déclaration d'Alger », issue de la Conférence d'unification des rangs palestiniens, intervient en consécration de l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et après consultation et coordination avec le président palestinien et président du Comité exécutif de l'Organisation de libération de Palestine (OLP), Mahmoud Abbas lors de sa visite à Alger du 5 au 7 décembre 2021.