Sur invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le secrétaire général de l'organisation des Nations unies, António Guterres, sera ce lundi, à Alger où il assistera aux travaux du 31e Sommet de la Ligue arabe, prévus les 1er et 2 Novembre prochain. La lettre d'invitation en tant qu'invité d'honneur de ce Sommet lui a été remise par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, lors d'une séance de travail tenue dans le cadre de sa participation au segment de haut niveau de la 77e session de l' Assemblée générale des Nations unies à New York. Selon le porte-parole de l'Organisation des Nations unies (ONU), Stéphane Dujarric, le secrétaire général de l'ONU aura un agenda chargé dont le point culminant sera son entretien avec le président Tebboune. En outre, le secrétaire général de l'ONU prononcera un discours, mardi, lors de la séance d'ouverture du Sommet. Dans son allocution, António Guterres mettra en avant le solide partenariat entre l'ONU et la Ligue arabe et soulignera le rôle vital que joue l'organisation dans la promotion de la paix, du développement durable et des droits de l'homme, révèle Stéphane Dujarric. Outre la rencontre avec le président Tebboune, le patron de l'Organisation onusienne aura des entretiens avec de hauts responsables algériens, notamment le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, et arabes participants au Sommet. En effet, un entretien en tête-à-tête avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, est au programme, selon les déclarations de Stéphane Dujarric. Par ailleurs, António Guterres s'entretiendra également avec les délégués permanents des pays arabes à l'ONU et aura des entretiens bilatéraux avec un certain nombre de chefs de délégations participant au Sommet, révèle le porte-parole de l'ONU. Le patron de l'ONU quittera Alger le lendemain pour New York. Pour rappel, le secrétaire général de l'ONU a qualifié, récemment, la signature par les factions palestiniennes de la «Déclaration d'Alger» pour la réunification des rangs d' «un pas positif» vers la réconciliation intra-palestinienne, saluant les efforts déployés par l'Algérie et particulièrement par le président Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la réconciliation. Au début du mois, António Guterres a rendu hommage à l'Algérie en tant que chef de file de la médiation internationale, pour son engagement en faveur de la paix au Mali et salué les résultats de la dernière session du Comité de suivi de l'Accord. Lors de son entretien à New York avec Ramtane Lamamra, le secrétaire général de l'ONU a, également, salué l'apport, exceptionnel, de l'Algérie à l'ONU et à la diplomatie mondiale multilatérale. Au service, a-t-il indiqué, des objectifs de paix et de stabilité et pour le règlement des conflits par des voies pacifiques et la promotion des relations amicales entre les pays. Occasion, également, pour les deux parties de débattre des perspectives de parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental. Le chef de la diplomatie algérienne s'est également entretenu avec la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, avec laquelle il a examiné plusieurs points inhérents à la coopération et à la coordination entre l'Algérie et l'ONU dans le cadre de l'application de l'agenda 2030 et la réalisation des objectifs de développement durable, en sus de la lutte contre les changements climatiques. Des entretiens au cours desquels Amina Mohammed a manifesté son intérêt pour le programme de développement national, lancé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Souhaitant, au passage, davantage de coopération entre l'Algérie et l'ONU dans ce domaine.