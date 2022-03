La communication a été faite au moment où règne un branle-bas de combat sur le front économique. L'Algérie a fait de 2022 l'année qui doit acter son décollage économique, l'affranchir de sa dépendance étouffante à son secteur pétro-gazier qui, cependant il faut le soulignera affiche des prix qui atteignent des records pas revus depuis 14 années. Le tourisme, qui recèle une palette exceptionnelle de branches, de variétés d'activités qui font de ce secteur un potentiel bras armé de l'économie nationale. L'Algérie ce n'est pas seulement 1600 kilomètres de bande côtière, de plages, majestueuses, c'est aussi et surtout une identité métissée, une histoire millénaire attestée par les peintures et les gravures rupestres du Hoggar, du Tassili...un patrimoine immobilier remarquable témoignage de sa diversité culturelle, cultuelle qui ont fait d'elle un des berceaux de l'humanité. Un legs à promouvoir, qui demeure une affaire de spécialistes, de cette escouade d'universitaires formés à cet effet et qui ambitionne d'exercer le métier de guide touristique qui, il faut le reconnaître a été durant des années galvaudé, se limitant en général à l'accompagnement des groupes de touristes. Y a-t-il du nouveau à l'horizon? L'élaboration d'un projet de loi régissant l'activité du guide touristique débutera, «prochainement», a annoncé le 5 mars, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Ce projet de loi «premier du genre, s'inscrit dans le cadre de la loi d'orientation du tourisme qui englobe l'arsenal juridique régissant le secteur» a déclaré Yacine Hammadi lors d'une rencontre avec le ministre des Transports, Aïssa Bekkai, consacrée à l'écoute des préoccupations des agences de tourisme de voyages. Quel est l'objectif qui lui a été assigné? Ce projet de loi vise notamment à «organiser et réglementer l'activité des guides touristiques et à faciliter leur accès aux ports et aéroports pour accueillir les contingents des touristes qui visitent l'Algérie ainsi que leur accompagnement dans leurs déplacements dans les différentes régions» a déclaré le successeur de Mohamed Ali Boughazi, relevant au passage que dans le cadre de ce projet de loi, des décrets exécutifs et des textes réglementaires seront promulgués pour prendre en charge les différentes activités touristiques dans ce domaine. Une annonce en trompe-oeil? Encadrer cette profession, y mettre de l'ordre, constituent certes, une initiative louable, nécessaire, mais elle ne pourra pas faire sortir le secteur de sa léthargie. Et c'est certainement là où résidé la clé du problème. Le secteur du tourisme est une mine d'or inexploitée. Alors qu'il peut rapporter gros, ses revenus oscillent bon an mal an autour des 300 millions de dollars. L'Algérie, qui a redoublé d'efforts pour doper son tourisme, n'en récolte toujours pas les fruits. La machine ne démarre pas. Si, par le passé, on a vu dans la décennie noire, les actes terroristes, les prises d'otages dans le sud du pays, les causes essentielles du «boycott» de la destination Algérie, il faut reconnaître que la situation s'est nettement améliorée sur le plan sécuritaire pour qu'elle puisse constituer un frein à la relance du tourisme. Une étude américaine, de l'institut Gallup, a classé l'Algérie au 7e rang des pays les plus sûrs au monde et la 1ère en Afrique en matière de sécurité et de paix en 2017. Les touristes étrangers ne se bousculent pourtant pas à nos portes. Le nouveau ministre du secteur a affiché son ambition à inverser cette tendance. Yacine Hammadi avait fait part de sa «disponibilité à intensifier les efforts visant à promouvoir le tourisme domestique et à exploiter ses divers atouts pour faire la promotion de la destination Algérie aux niveaux local et international» lors de son installation, le 8 juillet 2021, à la tête du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.