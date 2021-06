En recevant, hier, les deux leaders des partis arrivés en 5e et 6e position lors des dernières élections législatives, le président de la République aura fait le tour de l'écrasante majorité des sensibilités politico-idéologiques représentées à l'APN. Il connaît, désormais, les préoccupations des uns et des autres, devine leurs ambitions. Se plaçant en trait d'union entre toutes les forces politiques représentées à la chambre basse du Parlement, Abdelmadjid Tebboune sort renforcé des concertations qu'il mène depuis trois jours, en ce sens que son programme demeure, à ce jour, la seule valeur «vendable» pour une coalition, quelle que soit sa nature. En effet le MSP reste sur le perron du pouvoir, ou il intègre le prochain gouvernement qui prendra ainsi l'intitulé «d'union nationale», il n'y aura que peu d'incidence sur le fond. Et pour cause, on voit mal une coalition aussi large de partis politiques confronter leurs programmes respectifs, chercher les points de convergence et travailler sur leurs divergences. Cela prendra un temps fou dans la composition du gouvernement et la confection de son plan d'action.

La seule option qui s'impose, et les vainqueurs des législatives du 12 juin dernier semblent l'admettre sans problème, consiste en la mise en oeuvre du programme présidentiel. Cette approche peut amener l'opinion nationale à décréter l'inutilité d'une quelconque coalition si, au final, les partis n'ont pas leur mot à dire. Sauf que cela ne se passera pas ainsi. Chaque ministre travaillera aussi pour sa chapelle en promouvant le programme du président. Car il ne s'agit pas seulement de déployer des efforts, il y a aussi et surtout, la qualité des textes à produire et leur pertinence. L'applicabilité d'un programme ne relève pas de la seule volonté de son concepteur. L'exécutant a un rôle central dans la mise en oeuvre. Alliée à la qualité, la rapidité d'exécution est une donne essentielle dans la réussite des actions ministérielles. Et en ces temps du tout-«communication», un secteur qui parvient à briller ne passera pas inaperçu et tout succès ou échec déteindra sur les formations politiques représentées au gouvernement. Chacun pour sa chapelle. Une majorité présidentielle, c'est aussi une concurrence inter-partisane et un investissement politique à fructifier lors des prochaines échéances électorales. Le MSP, qui trouvera dans le programme économique du président beaucoup de points communs avec le sien, peut y apporter la vitalité qui a manqué à certains membres du gouvernement Djerad. En n'écartant pas la possibilité d'entrer au gouvernement, Abderrazak Makri ne fait rien d'autre que d'investir dans le programme du président, dans son volet économique pour donner le change à une opinion publique, en attente des performances des ministres partisans. Les autres formations politiques de la majorité présidentielle sont dans la même logique.

Dans moins de 4 ans, le président Tebboune remettra en jeu son mandat et il trouvera certainement face à lui quelques ministres «popularisés» par leurs succès. Un exercice ministériel réussi peut parfaitement ouvrir des appétits politiques. Pour l'heure, on n'en est pas encore là. Les partis victorieux aux élections législatives entendent transformer l'essai au sein du gouvernement. En chef d'orchestre de la majorité, le chef de l'Etat dispose de l'opportunité historique de jouer la cohésion au sein du gouvernement et la concurrence entre les ministres partisans.