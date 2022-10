Le Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (SCLTIS) relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a procédé, lors de deux opérations distinctes, au démantèlement de deux bandes versées dans le trafic illicite de drogues dures (cocaïne) et de cannabis, et ce, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, a indiqué, mercredi, un communiqué des services de la Sûreté nationale. Supervisée par le procureur de la République près le tribunal de Mécheria (wilaya de Naama), la première opération s'est soldée par la saisie de 49,75 kg de drogues (cannabis) et l'arrestation de deux suspects, a précisé la même source. La deuxième opération, menée sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger, a abouti à la saisie d'un kg de cocaïne et d'un véhicule, avec l'arrestation de deux suspects. Les parties ont été présentées devant les juridictions compétentes pour "trafic, détention, et vente de stupéfiants dans le cadre d'un groupe criminel organisé transnational", selon le même communiqué. Par ailleurs, les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont

arrêté des individus de nationalité étrangère pour création d'un lieu de débauche, migration clandestine et résidence illégale à Aïn Benian, a indiqué, aujourd'hui, un communiqué de ce corps de sécurité.Les mêmes services ont dressé un plan bien ficelé pour arrêter les suspects en flagrant délit, et obtenu en coordination constante avec le parquet territorialement compétent, un mandat de perquisition qui leur a permis d'arrêter 24 individus (18 hommes et 6 femmes) de nationalité étrangère, précise la même source. Après achèvement de toutes les procédures légales, les suspects ont été présentés devant le Parquet territorialement compétent.