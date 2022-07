Tizi Ouzou vit au rythme de la fête et de la joie depuis plusieurs jours, une allégresse qui atteindra son apogée, aujourd'hui, grâce aux activités prévues un peu partout, dans les quatre coins de la wilaya, mais aussi et surtout dans la ville de Tizi Ouzou. Dans cette dernière et à partir de 16 heures, une parade grandiose aura lieu. Un défilé, sous des airs festifs, qui s'ébranlera du boulevard Krim Belkacem, à la Nouvelle- Ville pour arpenter le chemin qui longe l'université Mouloud-Mammeri, avant de se poursuivre aux boulevard Lamali-Ahmed, Abane Ramdane et de terminer le périple au niveau du carrefour Matoub-Lounès, via le boulevard Larbi Ben Mhidi. C'est depuis de nombreuses semaines que cette parade, qui marquera de fort belle manière le 60e anniversaire de l'indépendance, se prépare. Cette activité, la première du genre et tant d'autres qui se tiennent en parallèle, feront de Tizi Ouzou une belle bougie qui scintillera à la mémoire des martyrs de notre glorieuse révolution. Pour la réussite de cette parade, les organisateurs ont prévu le passage de camions à bord desquels ont été aménagés des décors où seront montrées toutes les facettes de la culture algérienne et son histoire plusieurs fois millénaire, de la Numidie à nos jours, a-t-on appris. La guerre de libération, sous plusieurs de ses facettes, sera également illustrée par des représentations artistiques, notamment par l'intermédiaire de décors reflétant les anciennes maisons kabyles qui accueillaient les maquisards de l'ALN, ainsi que des tas d'autres détails que le public aura tout le loisir de découvrir ce soir, en se plaçant aux abords des boulevards suscités. Dans la soirée, à partir de 21 heures, le rendez-vous est pris au niveau du cimetière des martyrs situé au quartier Mdouha, à la sortie nord-est de la ville de Tizi Ouzou. Un programme d'animation en plein air fera vibrer la ville, promettent également les organisateurs. En outre, de nombreuses autres activités sont en cours depuis quelques jours et se poursuivront également durant les prochaines journées. Elles sont initiées par la direction de la culture et des arts, la direction de la jeunesse et des sports, le Musée régional du moudjahid, etc.

Concernant la DJS, cette dernière a organisé, hier et avant-hier une grandiose kermesse au niveau de la salle omnisports du stade du 1er Novembre. Des centaines d'enfants venus des quatre coins de la wilaya ont profité pleinement de ces activités couronnées par une tombola. Une activité similaire est annoncée par le même organisateur pour demain et après-demain, au niveau du stade Oukil-Ramdane. Les enfants auront donc le loisir de passer de très agréables moments et de fêter tel qu'il se doit l'indépendance de notre pays. L'entrée est, bien évidemment, gratuite. Depuis quelques jours aussi, un écran géant a été érigé au niveau de la placette de l'ancienne gare routière (carrefour Matoub-Lounès) où les familles feront le déplacement pour suivre en direct les Jeux méditerranéens qui se tiennent à Oran, mais aussi de nombreux films ayant trait à la guerre de libération.