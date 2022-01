Que la fête se poursuive! Après le réveillon international, place au... berbère. L'Algérie a rendez-vous le 12 janvier prochain avec le Nouvel An amazigh. Comme c'est le cas depuis qu'il a été ajouté au calendrier national des jours fériés, Yennayer sera célébré en grande pompe à travers les quatre coins du pays. Néanmoins, les Hautes autorités du pays et le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) ont voulu sortir des sentiers battus. Ils ont vu les choses en grand en organisant les festivités de Yennayer 2972 au niveau de la wilaya de Tamanrasset. En effet, durant toute une semaine, du 8 au

12 janvier, la capitale de l'Ahaggar sera le théâtre de grandes réjouissances pour accueillir comme il se doit ce Nouvel An bien de chez nous. Un programme riche et varié a été établi pour que cette fête soit une rencontre avec nos traditions et notre identité. Le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, a présenté, hier, le menu de cette semaine aux accents bien berbères. «Nous nous sommes lancé le défi de sortir des belles salles de spectacle des grandes villes pour que la célébration nationale de Yennayer se fasse au fin fond du désert de notre beau pays», a-t-il fait savoir lors d'une conférence de presse qu'il a animée, hier, au siège de la Télévision nationale (Eptv).

«Les festivités débuteront samedi prochain(8 janvier, Ndlr) et se termineront le mercredi d'après (12 janvier, Ndlr) avec la remise des prix du président de la République, de littérature et langue amazighes», a-t-il ajouté avec un large sourire. Il sera question, entre autres, d'expositions, de conférences scientifiques, mais aussi d'événements folkloriques qui nous feront voyager dans le temps. «C'est l'orchestre de la Garde républicaine qui donnera le coup d'envoi de ce festival en entonnant l'hymne national avant de nous offrir, en compagnie de son homologues de la Protection civile, un concert musical unique en son genre», a précisé, tout sourire, Si El Hachemi Assad. «Cela doit renforcer les liens particuliers qui lient le peuple algérien et son armée», a-t-il ajouté avec beaucoup de fierté. Un grand moment d'unité nationale qui se poursuivra à travers une grande parade qui sillonnera les rues de TAM. Prévue dimanche 9 janvier, elle mettra en scène l'identité algérienne à travers les tenues et autres objets, millénaires, rattachés aux différentes régions du pays. «Ce sera un retour aux sources et une rencontre avec notre Histoire à travers ce défilé qui nous fera remonter dans le temps et l'Histoire du pays», a soutenu le secrétaire général du HCA. Le rendez-vous est donc donné pour dimanche prochain à 16 h, heure du début de ce défilé. Toutefois, Si El Hachemi Assad rassure ceux qui n'auront pas la chance d'être à Tamanrasset pour le voir. «Ils pourront le suivre en direct emis sur la télévision nationale publique», a-t-il souligné avant de rappeler que ces festivités se font sous le thème très évocateur de «Tumast

d tamuqast» qui veut littéralement dire en targui «identité et rencontre». D'ailleurs, une série de colloques en relation avec ce thème sont prévus en marge des expositions qui se tiendront toute la semaine prochaine. Le conférencier cite, entre autres, celle sur «l'habitat traditionnel en Algérie» ou encore celle relative à la dimension historique et civilisationnelle de la fête de Yennayer et du calendrier agraire. Un «réveillon» unique en ce genre est également prévu. Comme celui de nos ancêtres à leur époque, au niveau du haut plateau de l'Askrem, au cours des nuits étoilées du Sahara, bercées par des sonorités amazighes qui ont traversé les siècles. Le clou du spectacle sera la remise des distinctions aux lauréats de la deuxième édition du Prix du président de la République de littérature et langue amazighes. «Une soirée est prévue au niveau de l'Ihagen pour distinguer les vainqueurs des quatre catégories», a conclu Si El Hachemi non sans remercier le président Tebboune pour son parrainage et les efforts consentis dans la promotion de la langue nationale et officielle qu'est le tamazighit. La semaine prochaine sera donc une plongée dans l'histoire et l'identité nationale. «Timlilit»...