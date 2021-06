À 48 heures de la clôture de la campagne électorale pour les élections législatives anticipées, les candidats en lice se font rares et osent à peine des initiatives auprès de leurs électeurs.

Timides et peu engagés, les candidats des différentes listes en course se sont contentés d'une campagne de proximité et un porte-à-porte pour convaincre les potentiels électeurs qui iront faire le choix entre candidats aux législatives du 12 juin, à Béjaïa. Le renforcement de la cadence lors de ce dernier virage à travers un investissement plus vigoureux dans l'espace public, n'a pas eu lieu. De plus, les affiches confectionnées pour la circonstance restent invisibles sur les sites réservés à cet effet. Quant aux meetings dans les salles prévues, rien n'est venu conforter ne serait-ce que l'idée de la venue d'un chef de parti ou d'une grosse cylindrée à même de booster un tant soit peu les candidats, notamment ceux défendant des couleurs partisanes. Dans d'autres circonstances, on aurait déjà vu passer le chef du FLN, ou alors Makri ou Bengrina qui font, pour l'instant leur show ailleurs. Ont-ils abandonné leurs candidats? La question mérite d'être posée. Seuls et sans soutiens de leurs formations politiques, les candidats partisans n'ont même pas osé jauger le terrain en prendre le pouls, se contentant à deux jours de la clôture de campagne d'une approche de proximité sans même aviser les médias.

Discrète, la tactique des candidats aux prochaines élections a consisté en de simples sorties de proximité, des interventions sur la radio locale et la Télévision nationale. Leur stratégie électorale est basée sur le porte-à-porte et la personnalisation de leurs relations avec le public et donc les électeurs les plus proches d'abord. Chacun d'entre eux s'adresse aux gens qu'il connaît, entendre par là les réseaux amicaux, familiaux, voire tribaux et de voisinage, où l'on se sent plus en sécurité. C'est d'ailleurs, ces réseaux qui seront déterminants dans le succès ou non de l'opération de vote et de chaque candidat.

Les 14 partis politiques et les trois listes d'indépendants en course pour la conquête des neuf sièges parlementaires de Béjaïa, font face à un front antivote qui manque au créneau, au fil des jours. Outre les marches hebdomadaires du vendredi, qui servent depuis l'annonce du scrutin d'espace de rejet, les partisans du boycott se sont investis dans une autre démarche loin d'être pacifique en rendant visite aux domiciles des candidats, de surcroît de nuit comme à Bacaro, une localité située à 20 km du chef-lieu de la wilaya. Les intimidations sont exercées, les insultes pleuvent contre certains candidats qui ont reçu la visite des hirakistes à leurs domiciles dans un climat de tension terrible.

Un climat qui ne laisse aucun choix: observer au début et aller jusqu'au retrait, comme c'est le cas du candidat Mabrouk Touati de la liste du Front de libération nationale (FLN), qui a annoncé publiquement son retrait de la course en présentant ses excuses aux citoyens de Béjaïa. La campagne vit ses dernières heures dans un climat qui s'exacerbe au fil des heures. L'incertitude règne sur le sort qui sera réservé à l'acte de vote même si la loi est claire dans l'éventualité d'une quelconque tentative d'empêchement