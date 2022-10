La presse palestinienne dans son ensemble a relayé la nouvelle de la signature par les factions palestiniennes de la «Déclaration d'Alger».Le peuple palestinien s'est félicité de «cet exploit politique réalisé par les factions palestiniennes en terre de résistance et de la révolution», a ainsi commenté un journal palestinien l'événement en rappelant que «le peuple palestinien n'est plus en mesure de supporter les conséquences dramatiques de la division et des malentendus entre les factions». Les avis en Palestine sont tous unanimes quant à la réussite de la Conférence d'unification des rangs palestiniens. Le consensus s'est fait autour de la nécessité d'aller vers une Concorde nationale en mesure de relancer la résistance palestinienne contre l'occupant sioniste. Les Palestiniens ont suivi avec intérêt les travaux du dialogue inter-palestinien qui s'est déroulé à Alger.

Cet événement crucial pour la question palestinienne a été commenté par la vox populi en Palestine comme étant «un pas grandiose vers le règlement de la cause palestinienne». La télévision palestinienne a donné la parole aux populations des villes palestiniennes qui ont déclaré que «nous étions convaincus que la Conférence d'unification des rangs palestiniens allait connaître un succès parce que c'est le pays des martyrs qui a organisé cette conférence». Le peuple palestinien à travers les avis exprimés dans les médias palestiniens a affirmé qu'il est «temps de laisser les différences de côté et s'entendre sur le principe qui unit l'ensemble du peuple palestinien à savoir la résistance pour recouvrer le droit palestinien à l'indépendance et la souveraineté nationales». Les réactions des Palestiniens de l'intérieur se sont focalisées sur la position algérienne par rapport à la cause palestinienne et le soutien inconditionnel aux droits du peuple palestinien. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu sa part de gratitude et de remerciements à telle enseigne que des drapeaux et des banderoles portaient son nom et celui de l'Algérie pour son rôle honorable et salutaire aux côtés du peuple palestinien.

L'opinion palestinienne n'a pas cessé de rappeler le mérite de l'État algérien et de son peuple quant à sa solidarité effective avec le peuple palestinien au moment où certains pays arabes ont normalisé avec l'occupant sioniste.