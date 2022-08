Plus de 10 jours nous séparent de l'expiration du délai de dépôt des candidatures pour les élections locales partielles prévues le 15 octobre prochain. Les postulants ont, en effet jusqu'au 25 août avant minuit, pour déposer les listes. La loi stipule dans les cas des communes d'Ath Boumahdi, à Ouacifs et à Ath Mahmoud à dans la daïra de Béni Douala, que les candidats doivent réunir 260 signatures afin de prétendre prendre part à la course. Quant au dépôt des dossiers de candidatures, la loi précise que les partis ou les candidats indépendants ont jusqu'au 25 août, à minuit, pour les déposer auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie).

En fait, au niveau des deux communes, c'est l'enthousiasme qui règne. À quelques jours de la fin des délais impartis, des groupes de jeunes sillonnent les villages pour peaufiner leurs listes. Des débats se tiennent au niveau des places de villages et de quartiers des chefs-lieux généralement en soirée. «Nous sommes tous des universitaires et nous ferons tout pour mettre sur pied notre liste» promet un jeune qui dit passer des nuits à travailler sur le programme à soumettre à l'approbation des citoyens, le jour J. D'ailleurs, dans la commune d'Ath Boumahdi, dans la daïra d'Ouacifs, à une quarantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya, une liste de concurrents indépendants vient de naître. Amnay Lkhir, «le cavalier du bien», est une liste composée de jeunes universitaires et de personnes expérimentées dans la gestion des affaires locales. Les citoyens sont enthousiastes à l'lidée que ce genre de listes qui promettent d'apporter du nouveau dans la gestion des collectivités locales. Les citoyens sont très intéressés et veulent connaître les programmes. D'ailleurs, il en a toujours été ainsi dans la wilaya de Tizi Ouzou où les citoyens sont très regardants sur les qualités des candidats et leurs capacités managériales. D'autres listes sont en préparation, en ce qui concerne les communes d'Ath Boumahdi et d'Ath Mahmoud. Elles seront annoncées dans les jours qui viennent, selon nos interlocuteurs.

Mais les listes des candidates indépendants, malgré la bonne volonté et la fougue des jeunes qui les composent, risquent de se heurter à de grosses cylindrées, à l'instar du Front des forces socialistes (FFS), du Front de Libération Nationale (FLN) et du Rassemblement national démocratique (RND). Ces derniers sont déjà sur les starting-blocs de la course aux 12 sièges que compte chaque commune. Ces formations politiques, très organisées et fortement ancrées dans la société, ne laisseront pas filer cette occasion de glaner deux autres communes et les ajouter à la liste des municipalités acquises lors des dernières élections locales de novembre 2021. Le FFS compte rafler les deux assemblées et avance bien ses pions sur l'échiquier. Les militants au niveau local, s'activent jour et nuit afin d'aider les candidats à préparer leurs campagnes. Toutefois, bien que le parti de feu Hocine Ait Ahmed ait plus de chances de ramporter ces joutes électorales partielles, il n'en demeure pas moins que les autres partis possèdent également des atouts pouvant leur permettre de freiner l'élan du plus vieux parti de l'opposition. Bien organisés et bien structures aussi, le FLN et le RND comptent puiser dans leur électorat traditionnel pour inverser la tendance. Quant aux candidats indépendants, ils peuvent, s'appuyer sur la déception des citoyens pour ce qui est de la gestion qui a «régné» ces dernières décennies. D'ailleurs, c'est ce qui explique le peu d'engouement pour les élections, par le passé.