À quelques jours de la rentrée scolaire 2022/2023, des établissements récemment réceptionnés ne sont toujours pas équipés. Une situation à l'origine de l'ire du chef de l'exécutif de la wilaya d'El Tarf qui, lors de la dernière réunion consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire, a été surpris du retard de la dotation des nouvelles structures éducatives d'équipement pédagogiques et le renouvellement d'autres, notamment celles fraîchement réceptionnées afin d'être opérationnelles pour le 21 septembre en cours. Un fait qui a contraint le wali à fustiger les responsables concernés. Selon une source interne à la wilaya d'El Tarf, l'exposé présenté lors de la réunion fait ressortir un retard dans l'opération d'équipement des établissements en dépit de la disponibilité des fonds nécessaires. La même source a souligné que malgré les instructions du wali, le processus confié à la direction du commerce n'a pas été engagé. Un retard dû à la traîne dans le lancement des soumissions pour l'acquisition d'équipements pédagogiques, destinés aux nouveaux établissements scolaires, le renouvellement de ceux détériorés ou leur manque dans d'autres établissements d'éducation. La justification du retard entravant l'acquisition de nouveaux équipements pédagogiques, avancée n'a pas convaincu pour autant le wali d'El Tarf qui a sévèrement critiqué les responsables en charge de cette opération. Le chef de l'exécutif s'est insurgé contre la négligence et le manque de sérieux dans la prise en charge du dossier des équipements des structures scolaires. Aussi, le premier responsable de la wilaya a insisté sur l'impératif de fournir plus d'efforts pour l'achèvement de l'opération de réhabilitation et d'extension des établissements scolaires, notamment les opérations d'entretien avant la reprise scolaire, en plus de l'amélioration des conditions de scolarisation, dont la généralisation du chauffage à travers les établissements et le transport scolaire. Dans ce contexte, le wali a donné instruction pour l'entretien des parcs des communes et la contraction de conventions avec des transporteurs privés si nécessaire pour faire face au déficit. Le chef de l'exécutif a demandé à ce que des repas chauds soient servis aux écoliers dès le premier jour de la rentrée scolaire. Signalons que 240 millions de dinars ont été réservés aux structures scolaires des trois paliers, alors que 200 millions de dinars ont été alloués pour les équipements pédagogiques et à une opération de restauration et de réhabilitation d'autres lesquels devraient être renforcés par de nouveaux équipements pédagogiques, en plus d'une opération de raccordement au réseau de fibre optique. Par ailleurs, la wilaya d'El Tarf a bénéficié d'un nouveau programme pour la réalisation de 5 CEM, 2 lycées, 3 cantines scolaires et 3 demi-pensions. Au titre de cette rentrée scolaire 2022/2023, le secteur de l'éducation de la wilaya sera doté de 10 nouvelles structures scolaires, tous paliers confondus, devant mettre fin au problème de la surcharge des classes, marquant certains établissements. Il s'agit de 6 groupes scolaires, en cours de réalisation dans plusieurs communes, et dont les travaux avancent à un rythme satisfaisant en sus des travaux d'extension des classes de 9 écoles primaires et 14 collèges d'enseignement moyen (CEM). Il est également attendu la réception pour cette rentrée scolaire, d'une cantine scolaire réalisée dans la commune d'Aïn El-Assel, ainsi qu'une salle de sports au sein du lycée de la commune de Ben M'hidi. Dans le cadre de la création de plusieurs pôles urbains intégrés, 2 lycées seront réceptionnés dans la commune d'Echatt et à la cité des 1000 Logements LPL au chef-lieu de wilaya, en plus d'un CEM dans la commune de Chafia réalisé à 95%.