L'association culturelle et patrimoine Sidi Ali Oumerzeg, Seddouk, (Béjaïa) a célébré la 1ère édition de la galette à l'origan, une plante médicinale appelée localement zaâtar qui rentre dans la préparation de plusieurs plats dont aghrum n zaâtar. Elle annonce le début de l'été comme d'ailleurs adeyis qu'on célèbre comme annonciatrice du début du printemps. Cette manifestation a été également organisée en hommage au chanteur Kabe El Ghazi, un enfant de la région. Cet évènement culturel s'est déroulé au village historique Takaats Imessissen commune de Seddouk, en présence de plusieurs invités, dont des acteurs associatifs de la wilaya à l'image de Tiklat d'El Kseur, Ath Waghlis, Ath Oumaouch, les villageois avoisinants et plusieurs poètes avec une cérémonie de vente-dédicace de leurs livres. Il en est de même pour les halls installés au profit des artisans en produits de poterie et de sculpture sur bois et des plantes exotiques comme le papino.

Il s'agissait pour les organisateurs de mettre en valeur notre patrimoine et de faire revivre les traditions ancestrales. L'association a, de par le passé, joué un rôle important dans la préservation de nos coutumes comme les journées de Yennayer, les langues maternelles, aderyis et la 5ème édition du «mois du patrimoine» qui a été célèbrée du

18 avril au 18 mai. Dans le programme, il a été retenu le coup de manivelle du film documentaire sur Cheikh El Kadhi Bencheikh, né en 1884 et décédé en 1966, un homme aux qualités spirituelles, ayant joué un très grand rôle dans le jugement des affaires et la médiation entre les familles...

L'ensemble de ses manuscrits se trouve dans une caisse qu'on appelle «Afniq n cheikh El Kadhi». Bouda Nacer, le président de cette association, qui a été créée en 2014, s'est félicité de la présence de plusieurs comédiens de cinéma, dont Mohamed Bouchemaâ, qui nous explique que «la galette se prépare à base de plantes, de beaucoup d'oignons, d'ail, de piment doux rouge ou piquant», non sans citer aussi «aghrum lakhliaâ, genre de pizza kabyle, qu'on déguste avec l'huile d'olive et le jus d'oignon, un dessert à mélanger avec la semoule (pâte) et l'eau de source». Pour ses bienfaits, «la galette à l'origan est un autre vaccin contre les intoxications alimentaires, les maux de tête et les problèmes gastriques», ajoute Mohamed Bouchemaâ, qui est aussi le réalisateur d'un court métrage de sept minutes avec les directions des affaires religieuses, de la culture et l'Institut culturel islamique de Béjaïa. «J'ai eu le Premier Prix au mois de Ramadhan dernier pour la réalisation d'un long métrage, un projet associatif avec la direction de la jeunesse et des sports de Béjaïa.