Forte d'une participation et de résultats conséquents aux élections législatives, la frange des jeunes de moins de 40 ans, s'impose comme nouvelle force du paysage politique, en raflant 136 sièges à l'APN. Bien que les observateurs s'attendaient à voir plus de jeunes arriver au sein de l‘hémicycle et un taux de réussite plus important, il est indéniable que les mesures prises par l'Etat, à travers l'amendement de la Constitution et la révision du Code électoral, ont permis de libérer une force importante de la société de la léthargie qui l'a plongée dans l'immobilisme durant des décennies. Il faut dire que l'ère «bouteflikiste» était, contrairement à ce qui était affiché officiellement, allergique à tout rajeunissement des institutions et à tout changement susceptible de compromettre les intérêts et les équilibres de l'oligarchie.

À plus d'un titre, l'émergence de l'élément jeune dans la vie politique, est annonciateur d'assainissement, de renouvellement et de changement. Ainsi, le Bureau du Conseil de la nation a souligné, mardi, à l'occasion de la célébration du quatrième anniversaire de la Journée internationale du parlementarisme, la «place de choix qu'occupent les jeunes dans le processus de consécration de la pratique démocratique en Algérie. Le pays considère cette catégorie comme étant le moteur de tout développement ou changement». Une orientation qui marque fortement l'expression de la volonté populaire, et qui tend à casser les codes d'un système de gestion obsolète et majoritairement dédié à un totalitarisme souvent maquillé par les effets des conjonctures. Il faut dire, que l'arrivée des jeunes au sein des sphères de décision, est une première qui peut sérieusement impacter les prochaines politiques publiques, renforcer le principe du contrôle de l'action gouvernementale et créer une synergie entre les différentes institutions, en vue d'installer des équilibres à même de consolider le processus démocratique. Ultime issue pour concrétiser la mise en place de mécanismes qui permettront, et de rattraper les retards dans tous les secteurs, et d'entamer une réelle stratégie de redressement de la situation du pays.