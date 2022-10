Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a affirmé, aujourd’hui à Alger, que la signature par les factions palestiniennes de la « Déclaration d'Alger », jeudi dernier, pour mettre fin aux dissensions et renforcer l'unité, était "une fierté pour tous les Algériens", et une affirmation de la position constante de notre pays en faveur de la cause palestinienne. « Ce qu'a vécu l'Algérie jeudi dernier est une source de fierté pour tout son peuple », a déclaré Goudjil qui présidait la dernière plénière consacrée au débat autour de la Déclaration de politique générale du Gouvernement, ajoutant que l'initiative de l'Algérie « redonne espoir au peuple palestinien opprimé ». Il a réaffirmé, dans ce contexte, la position constante de l'Algérie en faveur de la question palestinienne, qui reste, dira-t-il, « une cause centrale pour tout le monde arabe ». Goudjil a salué, par ailleurs, la supervision par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de la conférence d'unification des rangs palestiniens, rappelant que l'initiative avait été proposée par le Président Tebboune à l'occasion de la visite de son homologue palestinien, Mahmoud Abbas. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait présidé, jeudi au Palais des nations (Club des Pins), la cérémonie de signature par les factions palestiniennes de la Déclaration d'Alger couronnant les travaux de la Conférence d'unification des rangs palestiniens, abritée par Alger du 11 au 13 octobre en cours. Tebboune a affirmé, à cette occasion, que la signature de "la Déclaration d'Alger" pour l'unification des rangs palestiniens constituait « une journée mémorable », dans l'attente de « la concrétisation effective de l'édification de l'Etat palestinien indépendant avec Al-Qods pour capitale ».